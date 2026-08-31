2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが、2026年9月2日(水)から行われる。

本記事では、ルヴァンカップ2026-27の無料視聴方法の有無を紹介する。

ルヴァンカップ2026-27の無料視聴方法は？

結論として、開幕時点の情報でルヴァンカップ2026-27を無料視聴する方法はない。ただし、例年通りであれば決勝戦については地上波『フジテレビ』で生中継される可能性があるため、今後の発表が待たれる状況だ。

ルヴァンカップ2026-27の中継局

ルヴァンカップ2026-27は、中継局『スカパー！』と『フジテレビ』が全65試合を放送・配信する。ただし、実際の中継対象試合は『スカパー！』と『フジテレビ』が保有する各チャンネルに分散される。

具体的には、『スカパー！サッカーセット』の衛星放送で準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。同プランに加入している場合はネット「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のライブ配信が視聴できる。さらに、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』でも視聴することができる。

一方、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』とネット『FODプレミアム(Amazonあり)』では一部の試合を生中継。後日放送・配信を含めれば全試合が中継対象だが、全試合をライブ視聴することはできない。

つまり、確実に準決勝までの全試合をライブ視聴するためには、『サッカーLIVE』または『スカパー！動画配信』を利用する必要がある。

チャンネル 形態 月額料金(税込) 視聴可能試合 サッカーLIVE

(Amazonあり) ネット 2,350円 全65試合ライブ配信 スカパー！サッカーセット 衛星放送 2,480円

※別途スカパー！基本料429円 全65試合放送

※録画放送あり

※スカパー！動画配信(ネット)でライブ配信 フジテレビONE/TWO/NEXT 衛星放送 2,910円 一部試合

※後日放送含め全試合 FODプレミアム

(Amazonあり) ネット 1,320円

[9/2まで最初の1カ月・月額100円] 一部試合ライブ配信

※後日配信含め全試合

ルヴァンカップ2026-27の開催スケジュール

ルヴァンカップ2026-27は、2026年9月2日(水)に1stラウンドから開幕。11月11日(水)からプライムラウンドに突入する。

■1stラウンド

1回戦：9月2日(水)／9月9日(水)

2回戦：9月29日(火)

3回戦：10月14日(水)

4回戦：10月3日(土)・4日(日)／10月28日(水)

■プライムラウンド

準々決勝：【第1戦】11月11日(水)／【第2戦】11月15日(火)

準決勝：【第1戦】3月24日(水)／【第2戦】3月28日(日)

決勝：未定

ルヴァンカップ2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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