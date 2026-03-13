Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoFCハイデンハイム
フランクフルトvsハイデンハイムを配信！DMM×DAZNホーダイでお得な限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【3月14日】フランクフルトvsハイデンハイムのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第26節

【堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第26節、アイントラハト・フランクフルト対ハイデンハイムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第26節が日本時間2026年3月14日(土)に開催され、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトと、ハイデンハイムが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsハイデンハイムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsハイデンハイム｜試合日程・キックオフ時間

アイントラハト・フランクフルトvsハイデンハイムは、日本時間3月14日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第26節
  • 日時：2026年3月14日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs ハイデンハイム
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsハイデンハイム｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第26節のフランクフルトvsハイデンハイムは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(キャンペーン実施中)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsハイデンハイムのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

フランクフルトvsハイデンハイム チーム情報

フランクフルト vs FCハイデンハイム 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestHDH
23
ミヒャエル・ツェッテラー
4
ロビン・コッホ
21
ナサニエル・ブラウン
34
ナムディ・コリンズ
5
オーレル・アメンダ
16
ヒューゴ・ラーション
6
オスカル・ホイルンド
8
ファレス・チャイビ
9
ヨナタン・ブルカルト
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
41
ダイアント・ラマジ
26
へネス・ベーレンス
5
ベネディクト・ジンバー
6
パトリック・マインカ
23
オマル・トラオレ
3
ヤン・シェップナー
30
ニクラス・ドルシュ
20
ルカ・カーバー
11
ブドゥ・ジヴジヴァゼ
17
マティアス・ホンザック
18
マーヴィン・ピエリンジャー

4-3-3

HDHAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランク・シュミット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

HDH
-直近成績

ゴールを許す
5/12
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

HDH

4

勝利

1

Draw

0

勝利

12

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

