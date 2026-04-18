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Yuta Tokuma

【4月19日】フランクフルトvsRBライプツィヒのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第30節

ブンデスリーガ
フランクフルト 対 RBライプツィヒ
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【堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第30節、アイントラハト・フランクフルト対RBライプツィヒのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第30節が日本時間2026年4月19日(日)に開催され、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトと、RBライプツィヒが対戦する。

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本記事では、フランクフルトvsRBライプツィヒの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsRBライプツィヒ｜試合日程・キックオフ時間

アイントラハト・フランクフルトvsRBライプツィヒは、日本時間4月19日(日)にフランクフルトのホーム、ドイチェ・バンク・パルクで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第30節
  • 日時：2026年4月19日(日)1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs RBライプツィヒ
  • 会場：ドイチェ・バンク・パルク

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フランクフルトvsRBライプツィヒ｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第30節のフランクフルトvsRBライプツィヒは『DAZN』がライブ配信を行う。

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フランクフルトvsRBライプツィヒのおすすめ視聴方法

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フランクフルトvsRBライプツィヒチーム情報

フランクフルト vs RBライプツィヒ 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestRBL
23
ミヒャエル・ツェッテラー
5
オーレル・アメンダ
3
アルトゥール・テアトル
4
ロビン・コッホ
6
オスカル・ホイルンド
29
A. Amaimouni-Echghouyab
16
ヒューゴ・ラーション
21
ナサニエル・ブラウン
8
ファレス・チャイビ
9
ヨナタン・ブルカルト
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ
26
マールテン・ファンデヴォルト
4
ヴィリ・オルバン
17
リドル・バク
5
エルシャダイル・ビッシャブ
22
ダヴィド・ラウム
10
ブラヤン・グルダ
49
ヤン・ディオマンデ
13
ニコラス・サイヴァルト
14
クリストフ・バウムガルトナー
7
アントニオ・ヌサ
40
ロムロ・クルス

4-2-3-1

RBLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オーレ・ヴェルナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

RBL
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

RBL

1

Win

1

Draw

3

勝利

7

得点

13
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
2/5

順位表