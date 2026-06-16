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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

大本命のフランスが白星発進！エンバペが2ゴールで代表歴代トップの58得点に…W杯通算14得点でトップと2点差

フランス 対 セネガル
フランス
セネガル
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【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表がワールドカップで白星発進。

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優勝候補フランス代表がワールドカップ初戦でセネガル代表との初戦を迎えた。

フランスはキリアン・エンバペ、マイケル・オリーセ、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエら豪華攻撃陣が先発。しかし、前半に決定機を作ったのはセネガル。25分、カウンターからニコラス・ジャクソンが抜け出すと、左足でシュートを放つ。惜しくも左ポストに嫌われるも、セネガルがゴールを脅かした。

前半終了間際にも左からの折り返しに完全フリーとなったイスマイラ・サールが合わせる。しかし、シュートを抑えることはできずふかしてしまった。

後半に入り、53分にはオリーセがスピードに乗った仕掛けでDFを振り切り、シュートに至る。しかし、GKエドゥアール・メンディが足に当て、決定機を防げた。57分にもエンバペが抜け出してシュートを放つが、GKメンディが再び立ちはだかった。

しかし、66分についに試合が動く。右からオリーセが斜めの絶妙なパスを通すと、エンバペがダイレクトで流し込み、フランスが先制した。直後にニコラス・ジャクソンが強烈なシュートでネットを揺らすも、オフサイドで得点は認められなかった。

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さらに82分、途中出場のブラッドリー・バルコラがアドリアン・ラビオのスルーパスに抜け出すとループシュート。鮮やかなタッチで追加点を挙げ、2-0とリードを広げた。それでも、アディショナルタイムに右サイドからイブラヒム・エンバイェがDFを完璧にかわすと、右足で叩き込み、セネガルが1点を返した。だが、直後にエンバペが鮮やかなミドルシュートで3点目。代表通算58点目でトップに立ち、ワールドカップ通算14点目とした。

試合は3-1で終了し、フランスがワールドカップ初戦を白星で飾った。

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