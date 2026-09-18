ジダン率いるフランスがメンバー発表…エンバペら招集、レアル・マドリーMFは選外に

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督がメンバーを発表した。

ワールドカップ後にジダン監督が就任したレ・ブルー。ネーションズリーグのグループAに属しており、9月25日にヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるトルコ代表との初戦を行い、9月28日にはベルギーと対戦する。10月2日にパリでイタリアと対戦し、10月5日にはベルギーと再び対戦する。

キリアン・エンバペやマイケル・オリーセ、ウスマン・デンベレといった主力選手を順当に選出。インテルのFWマルクス・テュラム、元ミランのサイドバック、テオ・エルナンデス、レアル・マドリーのオーレリアン・チュアメニといった大物選手が落選した。

インテルFWアンディ・ディウフとコモMFダ・クーニャ、レンヌFWエステバン・ルポールが初招集となっている。

メンバーは以下の通り。

GK

マイク・メニャン (ミラン)

ギヨーム・レステス (トゥールーズ)

ロビン・リッサー (ランス)

DF

アンディ・ディウフ (インテル)

ジェレミー・ジャケ (リヴァプール)

ピエール・カルル (ユヴェントス)

イブラヒマ・コナテ (レアル・マドリー)

ジュール・クンデ (バルセロナ)

マロ・グスト (チェルシー)

マクサンス・ラクロワ (チェルシー)

エイドリアン・トルフェール (ボーンマス)

ダヨ・ウパメカノ (バイエルン・ミュンヘン)

MF

エドゥアルド・カマヴィンガ (レアル・マドリー)

ラヤン・シェルキ (マンチェスター・シティ)

ルーカス・ダ・クーニャ (コモ)

マヌ・コネ (ローマ)

アドリアン・ラビオ (ミラン)

ウォーレン・ザイール＝エメリ (PSG)

FW

ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）

ウスマン・デンベレ（PSG）

デジレ・ドゥエ（PSG）

エステバン・ルポール（レンヌ）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）