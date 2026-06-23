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Kyoya Saito

エンバペが2戦連続の2ゴール！優勝候補筆頭フランスが盤石の強さ見せ、3発連勝で決勝T進出

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フランス 対 イラク
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【欧州・海外サッカー ニュース】フランスがイラクに完勝を収めた。

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ワールドカップグループ第2節が行われ、フランスとイラクが対戦した。

フランスはキリアン・エンバペ、マイケル・オリーセ、ウスマン・デンベレといった豪華攻撃陣が先発。初戦でゴールを挙げたブラッドリー・バルコラもスタメンに抜擢された。

フランスがボールを持ちながら14分に先制。一度は敵陣で奪われたボールをオリーセがエンバペにつなぐ。すると、左足でミドルレンジから狙い、ボールはゴール左に吸い込まれた。エンバペの2試合連続ゴールで先手を取っている。

前半途中から雨足が強まり、ピッチはややスリッピーに。次第にイラクがボールを持つ時間も増えるが、大きな脅威となるシーンを作り出すことはできず前半を終えた。

雷雨によって後半開始は遅延され、ファンは一時屋外エリアから避難。約2時間のハーフタイムを経て後半は始まった。

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65分にフランスは相手の後方でのミスを突き、ウスマン・デンベレからエンバペが確実に決め、リードを広げた。58分にはオリーセが素晴らしい動きからループシュートを放つが、クロスバーに嫌われた。

さらに67分、敵陣でボールを奪ったオリーセがデンベレへ送ると、デンベレが右足で冷静に流し込み、決定的な3点目を挙げた。

その後、エンバペにいくつかのチャンスがあったものの決めきれず。ハットトリック達成とはならなかったが、フランスが3-0と勝利している。

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