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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoフランス
Stade de France
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Yuta Tokuma
協力：

【10月6日】フランスvsベルギーのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第4節

フランス 対 ベルギー
UEFAネーションズリーグ リーグA
フランス
ベルギー

UEFAネーションズリーグ第4節、フランス対ベルギーのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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UEFAネーションズリーグ第4節が日本時間2026年10月6日(火)に開催。フランス代表とベルギー代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsベルギーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランスvsベルギー｜試合日程・キックオフ時間

フランスvsベルギーは、日本時間10月6日(火)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第4節
  • 日時：2026年10月6日(火) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：フランスvsベルギー
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フランスvsベルギー｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのフランスvsベルギーは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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フランスvsベルギー｜チーム情報

フランス vs ベルギー 予想スタメン

4-3-3
フランス crest
フランス
FRA
フォーメーション
ベルギー crest
ベルギー
BEL
4-3-3
マイク・メニャンマイク・メニャンジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケマクサンス・ラクロワマクサンス・ラクロワアドリエン・トリュファートアドリエン・トリュファートピエール・カルルピエール・カルルラヤン・シェルキラヤン・シェルキルーカス・ダ・クーニャルーカス・ダ・クーニャエドゥアルド・カマヴィンガエドゥアルド・カマヴィンガウスマン・デンベレウスマン・デンベレマイケル・オリーセマイケル・オリーセデジレ・ドゥエデジレ・ドゥエセンヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスブランドン・メシェレブランドン・メシェレマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルティモシー・カスターニュティモシー・カスターニュネイサン・ノイネイサン・ノイロメオ・ラビアロメオ・ラビアニコラス・ラスキンニコラス・ラスキンハンス・ヴァナケンハンス・ヴァナケンミカ・マルセル・ゴッツミカ・マルセル・ゴッツドディ・ルケバキオドディ・ルケバキオシャルル・デ・ケテラーレシャルル・デ・ケテラーレ
ベルギー crest
ベルギー
BEL
4-3-3
フランス

先発メンバー

ベルギー

マネージャー

  • Z. Zidane
  • M. van Bommel

成績

FRA

FRA - 直近成績

ESP
0-2
ENG
4-6
TUR
0-1
BEL
0-1
ITA
1-1
得点（失点）
7/9
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
BEL

BEL - 直近成績

USA
1-4
ESP
2-1
ITA
0-2
FRA
0-1
TUR
3-0
得点（失点）
10/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フランスドローベルギー
5
0
0
UEFAネーションズリーグ リーグA
ベルギー badge
ベルギー
BEL
0
フランス badge
フランス
FRA
1
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
フランス badge
フランス
FRA
2
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
フランス badge
フランス
FRA
2
ベルギー badge
ベルギー
BEL
0
終了
UEFA EURO
フランス badge
フランス
FRA
1
ベルギー badge
ベルギー
BEL
0
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
ベルギー badge
ベルギー
BEL
2
フランス badge
フランス
FRA
3
終了
9得点3
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表


UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
フランスフランスFRA
321031+27
2
ベルギーベルギーBEL
320151+46
3
イタリアイタリアITA
311154+14
4
トルコトルコTUR
300318-70
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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