カマヴィンガ落選、35歳カンテが本大会へ！優勝候補フランス代表、W杯に挑む豪華メンバー26名発表

フランスサッカー連盟（FFF）は14日、FIFAワールドカップ2026に挑むフランス代表メンバーを発表した。

2018年大会は優勝、2022年大会は準優勝を達成しているフランス代表。現FIFAランキング1位であり、今大会でも優勝候補筆頭の“レ・ブルー”だが、今大会限りで14年間チームの指揮を執ったディディエ・デシャン監督が退任する。有終の美を飾るために3回目の優勝を目指す中、14日に本大会に出場するメンバー26名を発表した。

主将を務めるキリアン・エンバペ、バイエルン・ミュンヘンで躍動するマイケル・オリーセ、パリ・サンジェルマンを牽引するウスマン・デンベレなど、世界最高峰の選手たちが順当に選出。また、2018年大会の優勝を知る35歳MFエンゴロ・カンテもメンバー入りを果たしている。

一方で、長期離脱中のウーゴ・エキティケ、前回大会で輝きを放ったランダル・コロ・ムアニ、さらにレアル・マドリーMFエドゥアルド・カマヴィンガらがメンバー外となっている。

グループIに入ったフランス代表は、16日の初戦でセネガル代表と対戦。22日にはイラク代表、そして26日にノルウェー代表と激突する。

■フランス代表 FIFAワールドカップ2026 メンバーリスト

▽GK

マイク・メニャン（ミラン）

ロビン・リセール（RCランス）

ブライス・サンバ（レンヌ）

▽DF

リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ）

マロ・ギュスト（チェルシー）

リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）

テオ・エルナンデス（アル・ヒラル）

イブラヒマ・コナテ（リヴァプール）

ジュール・クンデ（バルセロナ）

マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス）

ウィリアン・サリバ（アーセナル）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）

▽MF

エンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ）

マヌ・コネ（ローマ）

アドリアン・ラビオ（ミラン）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリー）

ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）

▽FW

マグネス・アクリウシュ（モナコ）

ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

マイケル・オリーセ（バイエルン）

マルクス・テュラム（インテル）