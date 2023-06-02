バレーボール世界三大大会の一つである「ネーションズリーグ2023」が、5月30日(火)に開幕した。
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今回はネーションズリーグ2023に出場する女子日本代表（火の鳥NIPPON）、男子日本代表（龍神NIPPON）の試合日程、放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
ネーションズリーグ女子Getty Images
女子日本代表チーム「火の鳥NIPPON」は名古屋で予選ラウンドをスタートし、その後ブラジリア（ブラジル）、バンコク（タイ）でそれぞれ4試合を行う。なお、火の鳥NIPPONは予選ラウンドでのブラジル、カナダ、ポーランドとの対戦がない。
女子日本代表(火の鳥NIPPON)の日程・放送予定
【予選第1週／名古屋】
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|5/30(火)19:40
|日本 vs ドミニカ共和国
|【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/2(金)19:40
|日本 vs クロアチア
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|6/3(土)19:10
|日本 vs ブルガリア
|【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/4(日)19:10
|日本 vs 中国
|【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
【予選第2週／ブラジリア】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/14(水)9:00
|日本 vs セルビア
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/16(金)5:30
|日本 vs 韓国
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/17(土)2:00
|日本 vs ドイツ
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/18(日)5:30
|日本 vs アメリカ
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
【予選第3週／バンコク】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/28(水)19:00
|日本 vs トルコ
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|6/30(金)19:00
|日本 vs オランダ
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|7/1(土)22:30
|日本 vs タイ
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|7/2(日)19:00
|日本 vs イタリア
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
ネーションズリーグ男子Getty Images
男子日本代表チーム・龍神NIPPONの予選ラウンドは、初日の6月6日（火）にアジアのライバル、イランとの対戦でスタート。その後は、パリオリンピック2024の開催国であるフランス（オルレアン）で第2週を戦い、予選ラウンド最終週はパサイシティ（フィリピン）に戦いの地を移す。龍神NIPPONは予選ラウンドでのドイツ、スロベニア、アメリカとの対戦がない。
男子日本代表(龍神NIPPON)の日程・放送予定
【予選第1週／名古屋】
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|6/6(火)19:40
|日本 vs イラン
|【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/9(金)19:40
|日本 vs セルビア
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|6/10(土)19:10
|日本 vs ブルガリア
|【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|6/11(日)19:10
|日本 vs フランス
|【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
【予選第2週／オルレアン】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/20(火)20:00
|日本 vs カナダ
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|6/21(水)20:00
|日本 vs キューバ
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|6/22(木)20:00
|日本 vs ブラジル
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|6/24(土)20:00
|日本 vs アルゼンチン
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
【予選第3週／パサイシティ】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|7/4(火)16:00
|日本 vs 中国
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
|7/7(金)20:00
|日本 vs オランダ
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|7/8(土)20:00
|日本 vs イタリア
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
|7/9(日)20:00
|日本 vs ポーランド
|【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
バレーボールネーションズリーグ2023の放送・配信予定
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視聴方法一覧
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- Volleyball TV［全試合ライブ＆アーカイブ配信］
- BS-TBS［日本戦を全試合放送］
- TBS系列［男女日本戦計6試合を録画放送］
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※本ページの情報は2023年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください