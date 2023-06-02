バレーボールネーションズリーグ2023｜女子・男子の試合日程・放送・配信予定

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volleyball nations league 2023 scheduleGetty Images

ネーションズリーグ2023女子・男子の予選試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

バレーボール世界三大大会の一つである「ネーションズリーグ2023」が、5月30日(火)に開幕した。

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今回はネーションズリーグ2023に出場する女子日本代表（火の鳥NIPPON）、男子日本代表（龍神NIPPON）の試合日程、放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

ネーションズリーグ女子

hinotori nipponGetty Images

女子日本代表チーム「火の鳥NIPPON」は名古屋で予選ラウンドをスタートし、その後ブラジリア（ブラジル）、バンコク（タイ）でそれぞれ4試合を行う。なお、火の鳥NIPPONは予選ラウンドでのブラジル、カナダ、ポーランドとの対戦がない。

女子日本代表(火の鳥NIPPON)の日程・放送予定

【予選第1週／名古屋】

試合日対戦カード放送・配信
5/30(火)19:40日本 vs ドミニカ共和国【放送】BS-TBS／TBS(録画)
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6/2(金)19:40日本 vs クロアチア【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
6/3(土)19:10日本 vs ブルガリア【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
6/4(日)19:10日本 vs 中国【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT

【予選第2週／ブラジリア】

試合日対戦カード中継・ライブ
6/14(水)9:00日本 vs セルビア【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
6/16(金)5:30日本 vs 韓国【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
6/17(土)2:00日本 vs ドイツ【放送】BS-TBS(録画)
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6/18(日)5:30日本 vs アメリカ【放送】BS-TBS(録画)
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【予選第3週／バンコク】

試合日対戦カード中継・ライブ
6/28(水)19:00日本 vs トルコ【放送】BS-TBS
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6/30(金)19:00日本 vs オランダ【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
7/1(土)22:30日本 vs タイ【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
7/2(日)19:00日本 vs イタリア【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT

ネーションズリーグ男子

yuki ishikawaGetty Images

男子日本代表チーム・龍神NIPPONの予選ラウンドは、初日の6月6日（火）にアジアのライバル、イランとの対戦でスタート。その後は、パリオリンピック2024の開催国であるフランス（オルレアン）で第2週を戦い、予選ラウンド最終週はパサイシティ（フィリピン）に戦いの地を移す。龍神NIPPONは予選ラウンドでのドイツ、スロベニア、アメリカとの対戦がない。

男子日本代表(龍神NIPPON)の日程・放送予定

【予選第1週／名古屋】

試合日対戦カード放送・配信
6/6(火)19:40日本 vs イラン【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
6/9(金)19:40日本 vs セルビア【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
6/10(土)19:10日本 vs ブルガリア【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT
6/11(日)19:10日本 vs フランス【放送】BS-TBS／TBS(録画)
【配信】U-NEXT

【予選第2週／オルレアン】

試合日対戦カード中継・ライブ
6/20(火)20:00日本 vs カナダ【放送】BS-TBS
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6/21(水)20:00日本 vs キューバ【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
6/22(木)20:00日本 vs ブラジル【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
6/24(土)20:00日本 vs アルゼンチン【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT

【予選第3週／パサイシティ】

試合日対戦カード中継・ライブ
7/4(火)16:00日本 vs 中国【放送】BS-TBS(録画)
【配信】U-NEXT
7/7(金)20:00日本 vs オランダ【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
7/8(土)20:00日本 vs イタリア【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT
7/9(日)20:00日本 vs ポーランド【放送】BS-TBS
【配信】U-NEXT

バレーボールネーションズリーグ2023の放送・配信予定

バレーボールネーションズリーグは『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信するほか、『BS-TBS』でも日本戦を全試合放送(一部録画)する。

視聴方法一覧

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  • Volleyball TV［全試合ライブ＆アーカイブ配信］
  • BS-TBS［日本戦を全試合放送］
  • TBS系列［男女日本戦計6試合を録画放送］

おすすめ視聴方法：U-NEXT［日本語実況・解説付きは独占］

nations league volleyball

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※本ページの情報は2023年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください