2026-27シーズンのエールディヴィジを戦うフェイエノールト・ロッテルダムには、サッカー日本代表のFW上田綺世、DF渡辺剛が所属している。

本記事では、フェイエノールトの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

フェイエノールトの最新試合日程・放送/配信予定

フェイエノールト 対 デン・ハーグ U-NEXT NECナイメヘン 対 フェイエノールト U-NEXT

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。





フェイエノールト戦はどこで見られる？

2026-27シーズンのエールディヴィジは、昨季に引き続きネット『U-NEXT』が国内独占ライブ配信を行う。

※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。





【エールディヴィジ独占配信】フェイエノールト戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

2026-27シーズンのエールディヴィジは、『U-NEXT』が注目試合をライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」はエールディヴィジ以外にも、プレミアリーグとDFBポカールの注目試合を独占ライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。