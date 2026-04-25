『FC26』のプレミア今季ベストイレブンが発表。女子では長谷川唯ら日本人3選手が選出

サッカーゲーム『EA FC 26』がプレミアリーグ年間最優秀チームを発表し、ベストイレブンが決まった。

今季のプレミアリーグはアーセナルとマンチェスター・シティによる激しい優勝争いが繰り広げられる。それを反映するようにマンチェスター・シティとアーセナルからそれぞれ4選手が選ばれた。

アーセナルはウィリアム・サリバやガブリエウ、ユリエン・ティンバーら守備陣を中心に選ばれた一方、前線はシティが独占。アーリング・ハーランド、アントワーヌ・セメンヨ、ラヤン・シェルキが並んだ。なお、最高のレーティングはマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスで、「97」を獲得している。

また、女子WSLのシーズン最優秀チームも発表。マンチェスター・シティの長谷川唯がベストイレブンに含まれ、トッテナムのDF古賀塔子もレーティング「93」で選出。控え選手としてマンチェスター・シティの藤野あおばもTOTSに含まれた。

プレミアリーグのベストイレブンは以下の通り。

GK

ジャンルイジ ドンナルンマ（マンチェスター シティ）- 95

DF

ユリエン・ティンバー（アーセナル）- 93

ウィリアム・サリバ（アーセナル）- 95

ガブリエウ（アーセナル）- 96

マルク・ククレジャ（チェルシー）- 93

MF

ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）- 94

デクラン・ライス（アーセナル）- 96

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）- 97

FW

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）- 93

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）- 96

アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）- 94

ベンチ：ダビド・ラヤ-93、リース・ジェームズ-91、フィルジル・ファン・ダイク -95、ルイス・ホール -90、グラニト・ジャカ -91、ジェームズ・ガーナー -90、ブルーノ・ギマランイス -92、エンソ・フェルナンデス -93、ウーゴ・エキティケ -93、ジョアン・ペドロ -92、イゴール・チアゴ -92