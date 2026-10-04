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Giants FightersDAZN
【10月4日】ファーム日本選手権決勝の日本ハム対巨人はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料体験で視聴可能
Aoi Fujimiya

ファーム日本選手権決勝のテレビ放送・ネット配信予定

【ファーム日本選手権2026】決勝はどこで見れる？日本ハム対ジャイアンツのテレビ放送・ネット配信予定まとめ。

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J SPORTS

ファーム日本選手権決勝2026

北海道日本ハムファイターズvs読売ジャイアンツ

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2026年のプロ野球「ファーム日本選手権」決勝が開催される。

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本記事では、ファーム日本選手権決勝の日程・対戦カードをはじめ、テレビ放送、ネット配信などの中継予定を紹介する。

ファーム日本選手権決勝の日程・対戦カード

2026年のプロ野球「ファーム日本選手権」決勝は、10月4日(日)14:00から開催される。

決勝では、北海道日本ハムファイターズと読売ジャイアンツが対戦。会場は静岡県のしずてつスタジアム草薙となっている。

項目

内容

大会

ファーム日本選手権

日程

2026年10月4日(日)

試合開始

14:00

対戦カード

北海道日本ハムファイターズ vs 読売ジャイアンツ

一塁側

北海道日本ハムファイターズ

三塁側

読売ジャイアンツ

球場

しずてつスタジアム草薙(静岡県)

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ファーム日本選手権決勝のテレビ放送予定

ファーム日本選手権決勝は、『BS-TBS』『J SPORTS 1』『静岡第一テレビ』でテレビ中継が予定されている。

BS-TBSでは10月4日(日)14:00から試合終了まで完全生中継。BSの視聴環境があれば無料で視聴できる。

また、J SPORTS 1では13:40から18:00まで生中継を予定。静岡第一テレビでも、静岡ローカルの地上波中継が予定されている。

放送局

放送時間

放送形態

BS-TBS

10月4日(日)14:00～試合終了まで

全国無料BS・生中継

J SPORTS 1

10月4日(日)13:40～18:00

生中継

静岡第一テレビ

静岡ローカル・地上波生中継予定

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ファーム日本選手権決勝のネット配信予定

ネットでは『DAZN』と『GIANTS TV』でライブ配信が予定されている。

DAZNでの視聴には有料プランへの加入が必要。GIANTS TVでは、読売ジャイアンツの決勝進出に伴いライブ配信が実施される予定となっている。

配信サービス

配信内容

視聴条件

DAZN

ライブ配信予定

有料プランへの加入が必要

GIANTS TV

ライブ配信予定

サービスの視聴条件に準ずる

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ファーム日本選手権決勝のおすすめ視聴方法

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ファーム日本選手権決勝は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で3日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。

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