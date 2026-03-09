マン・Cvsリヴァプールが実現！ FAカップ準々決勝の組み合わせ決定。松木玖生所属サウサンプトンは…

FAカップ準々決勝の組み合わせが決定した。

2025-26シーズンのFAカップは、9日までに5回戦の全日程が終了。昨年覇者クリスタル・パレスが早々に敗退した一方で、プレミアリーグのアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、リヴァプール、ウェストハム・ユナイテッド、リーズ・ユナイテッドが準々決勝にコマを進めた。

また、プレミアリーグ勢以外では、フラムに勝利した松木玖生所属の2部チャンピオンシップのサウサンプトン、さらに3部リーグ1で残留争いに巻き込まれるポート・ヴェイルがサンダーランドを撃破して準々決勝進出を決めた。

注目はマンチェスター・Cとリヴァプールの一戦。近年プレミアリーグでしのぎを削る両クラブは、エティハド・スタジアムでベスト4進出を懸けて対戦する。プレミアリーグ首位のアーセナルは、敵地で松木擁するサウサンプトンと激突。3部ポート・ヴェイルはチェルシーの本拠地で再び大金星を挙げられるか注目だ。

なお、FAカップ準々決勝は、3月のインターナショナルブレイク明け、4月4日、もしくは5日に開催される。

FAカップ準々決勝の組み合わせは以下の通り。

サウサンプトン vs アーセナル

チェルシー vs ポート・ヴェイル

マンチェスター・シティ vs リヴァプール

ウェストハム・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド