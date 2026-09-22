F1第15戦アゼルバイジャンGPのテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンのFormula1（F1）世界選手権第15戦のアゼルバイジャン・グランプリ（アゼルバイジャンGP）が、9月24日(木)から26日(土)に開催される。

本記事では、F1アゼルバイジャンGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。

アゼルバイジャンGP｜日程・スケジュール

日程(日本時間) セッション 9月24日(木)17:30 - 18:30 フリー走行1 9月24日(木)21:00 - 22:00 フリー走行2 9月25日(金)17:30 - 18:30 フリー走行3 9月25日(金)21:00 - 22:00 予選 9月26日(土)20:00- 決勝

アゼルバイジャンGP｜テレビ放送・ネット配信予定

2026年シーズンのF1は、日本国内の視聴環境が大きく変わる。2026年から2030年までの5年間、F1の放送権および配信権はフジテレビが独占的に保有(独占オールライツ契約)する。

2026年以降は、全24戦のフリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』、もしくはネット『フジテレビNEXTsmart』で放送・配信される。さらに、フジテレビの配信プラットフォーム『FOD F1TV』でもF1のライブ配信が実施。また、オンボード映像やチーム無線など多角的な視聴体験が可能になる。

その他、地上波『フジテレビ系列』が11年ぶりにF1放送を再開する予定。年間5戦程度がダイジェスト形式で放送される見込みだ。

なお、ネット『DAZN』でのF1配信は、2025年シーズンで終了した。

視聴手段 サービス CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]] ネット配信 フジテレビNEXTsmart

[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし] 動画配信 FOD F1TV 地上波 フジテレビ系列

フジテレビNEXTsmartの登録方法

『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。



