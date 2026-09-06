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プレミアリーグ
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エヴァートン対マン・UはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月6日】エヴァートンvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第3節

プレミアリーグ
エヴァートン 対 マンチェスター・ユナイテッド
エヴァートン
マンチェスター・ユナイテッド

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第3節、エヴァートン対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節が日本時間9月6日(日)に開催。エヴァートンと、マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、エヴァートンvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

エヴァートン対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

エヴァートンvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2026年9月6日(日)にエヴァートンのホーム、エヴァートン・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第3節
  • 日時：2026年9月6日(日) 22:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：エヴァートン vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：エヴァートン・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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エヴァートン対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定



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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

エヴァートン対マンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

エヴァートン vs マンチェスター・ユナイテッド 予想スタメン

4-2-3-1
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
フォーメーション
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4-2-3-1
1ジョーダン・ピックフォード15ジェイク・オブライエン6ジェームズ・タルコウスキ16ヴィタリー・マイコレンコ4ジャラッド・ブランスウェイト45ハリソン・アームストロング34マーリン・ロール37ジェームズ・ガーナー19タイリーク・ジョージ8キアナン・デューズベリー＝ホール11ティエルノ・バリー1センヌ・ラメンス23ルーク・ショー6リサンドロ・マルティネス2ディオゴ・ダロト5ハリー・マグワイア8ブルーノ・フェルナンデス19ブライアン・エンベウモ18ユーリ・ティーレマンス9マーカス・ラッシュフォード37コビー・メイヌー10マテウス・クーニャ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4-2-3-1
エヴァートン

先発メンバー

マンチェスター・ユナイテッド

マネージャー

  • デイヴィッド・モイーズ
  • マイケル・キャリック

成績

EVE

EVE - 直近成績

NEW
3-1
LIL
1-1
CRY
2-0
PNE
0-4
BOU
1-1
得点（失点）
11/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
MUN

MUN - 直近成績

PSG
1-1
LEE
1-1
MIL
2-4
HUL
2-0
IPS
5-2
得点（失点）
9/10
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

エヴァートンドローマンチェスター・ユナイテッド
1
2
2
プレミアリーグ
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
0
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
1
終了
クラブ親善試合
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
2
終了
プレミアリーグ
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
2
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
0
終了
5得点9
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
3
アーセナルアーセナルARS
220040+46
4
チェルシーチェルシーCHE
220075+26
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
リーズリーズLEE
312032+15
9
ブライトンブライトンBHA
311185+34
10
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
11
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210154+13
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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