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プレミアリーグ
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エヴァートンvsクリスタル・パレスはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

【8月22日】エヴァートン対クリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜鎌田大地・冨安健洋出場予定！プレミアリーグ第1節

プレミアリーグ
エヴァートン 対 クリスタル・パレス
鎌田大地
冨安健洋
エヴァートン
クリスタル・パレス

【鎌田大地・冨安健洋出場予定】2026-27プレミアリーグ第1節、エヴァートンvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節が日本時間8月22日(土)に開催。エヴァートンと、鎌田大地が所属、冨安健洋が新加入したクリスタル・パレスが対戦する。

【鎌田・冨安出場予定】エヴァートンvsクリスタル・パレスはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

本記事では、エヴァートンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

エヴァートン対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

エヴァートンvsクリスタル・パレスは、日本時間2026年8月22日(土)にエヴァートンのホーム、エヴァートン・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第1節
  • 日時：2026年8月22日(土) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：エヴァートン vs クリスタル・パレス
  • 会場：エヴァートン・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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エヴァートン対クリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

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エヴァートン対クリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

エヴァートン対クリスタル・パレスの予想スタメンは？

エヴァートン vs クリスタル・パレス 予想スタメン

エヴァートンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestCRY
1
ジョーダン・ピックフォード
4
ジャラッド・ブランスウェイト
6
ジェームズ・タルコウスキ
16
ヴィタリー・マイコレンコ
15
ジェイク・オブライエン
45
ハリソン・アームストロング
34
マーリン・ロール
30
ヘイデンハックニー
10
イリマン・エンディアイェ
8
キアナン・デューズベリー＝ホール
11
ティエルノ・バリー
44
ワルテル・ベニテス
6
ジェイディー・カンヴォ
34
シャディ・リアド
26
クリス・リチャーズ
3
タイリック・ミッチェル
7
イスマイラ・サール
11
ドワイト・マクニール
18
鎌田大地
20
アダム・ウォートン
30
オスカル・ミンゲザ
22
ヨルゲン・ストランド・ラーセン

3-4-2-1

CRYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • デイヴィッド・モイーズ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ピエール・セージ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

EVE
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

CRY
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

EVE

直近の 5 試合

CRY

3

勝利

2

引分け

0

勝利

9

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

順位表

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