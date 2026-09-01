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europa league japanese playersGetty Images
UEFAヨーロッパリーグはWOWOWで生中継！CL・EL見放題のお得なシーズンパスで視聴
Yuta Tokuma

ヨーロッパリーグ2026-27に出場する日本人選手は？

ヨーロッパリーグ
AZアルクマール
レアル・ソシエダ
RBザルツブルク
セルティック
クリスタル・パレス
ヤギエロニアビアウィストク
ユニオン・サン＝ジロワーズ
ホッフェンハイム
毎熊晟矢
市原吏音
久保建英
北野颯太
チェイス・アンリ
旗手怜央
鎌田大地
冨安健洋
小林祐希
ニッキ・ハヴナー
町田浩樹

【UEFAヨーロッパリーグ】2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズに出場する全36クラブが出揃った。今大会に出場する日本人選手を紹介する。

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UEFAチャンピオンズリーグの下位大会に当たるUEFAヨーロッパリーグ（EL）。今シーズンの予選全日程が終了し、リーグフェーズに出場する全36クラブが出揃った。レアル・ソシエダの久保建英、クリスタル・パレスの鎌田大地と冨安健洋をはじめ、今季は11名の日本人選手が今大会でプレーする。

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本記事では、今季ELの舞台に立つ日本人選手を紹介する。

2026-27ヨーロッパリーグでプレーする日本人選手は？

2026-27シーズンのヨーロッパリーグには11名の日本人選手が出場する。ワールドカップで活躍したレアル・ソシエダに在籍する久保建英、クリスタル・パレスで昨年のカンファレンスリーグ優勝に貢献した鎌田大地、そのクリスタル・パレスで今季からプレーする冨安健洋が今大会に参戦。さらに、セルティックの旗手怜央やホッフェンハイムの町田浩樹、ザルツブルクの北野颯太やチェイス・アンリらもELの舞台に立つ。

■EL出場の日本人選手

選手

クラブ

生年月日

ポジション

背番号

CL通算成績

毎熊晟也

AZアルクマール
（オランダ）

1997年10月16日(28歳)

DF

2

12試合2得点

市原吏音

AZアルクマール
（オランダ）

2005年7月7日(21歳)

DF

31

0試合0得点

久保建英

レアル・ソシエダ
（スペイン）

2001年6月4日(25歳)

MF

14

23試合3得点

ニッキ・ハーフナー

ユニオン・サン＝ジロワーズ
（ベルギー）

1995年2月16日(31歳)

DF

55

0試合0得点

北野颯太

ザルツブルク
（オーストリア）

2004年8月13日(22歳)

MF

8

6試合0得点

チェイス・アンリ

ザルツブルク
（オーストリア）

2004年3月24日(22歳)

DF

91

0試合0得点

旗手怜央

セルティック
（スコットランド）

1997年11月21日(28歳)

MF

41

9試合3得点

鎌田大地

クリスタル・パレス
（イングランド）

1996年8月5日(30歳)

MF

18

23試合11得点

冨安健洋

クリスタル・パレス
（イングランド）

1998年11月5日(27歳)

DF

17

8試合0得点

小林友希

ヤギエロニア・ビャウィストク
（ポーランド）

2000年7月18日(26歳)

DF

4

0試合0得点

町田浩樹

ホッフェンハイム
（ドイツ）

1997年8月25日(29歳)

DF

28

14試合0得点

※2026年8月29日現在

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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

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WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAヨーロッパリーグ（EL）の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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