ヨーロッパリーグ2026-27に出場する日本人選手は？

UEFAチャンピオンズリーグの下位大会に当たるUEFAヨーロッパリーグ（EL）。今シーズンの予選全日程が終了し、リーグフェーズに出場する全36クラブが出揃った。レアル・ソシエダの久保建英、クリスタル・パレスの鎌田大地と冨安健洋をはじめ、今季は11名の日本人選手が今大会でプレーする。

本記事では、今季ELの舞台に立つ日本人選手を紹介する。

2026-27ヨーロッパリーグでプレーする日本人選手は？

2026-27シーズンのヨーロッパリーグには11名の日本人選手が出場する。ワールドカップで活躍したレアル・ソシエダに在籍する久保建英、クリスタル・パレスで昨年のカンファレンスリーグ優勝に貢献した鎌田大地、そのクリスタル・パレスで今季からプレーする冨安健洋が今大会に参戦。さらに、セルティックの旗手怜央やホッフェンハイムの町田浩樹、ザルツブルクの北野颯太やチェイス・アンリらもELの舞台に立つ。

■EL出場の日本人選手

選手 クラブ 生年月日 ポジション 背番号 CL通算成績 毎熊晟也 AZアルクマール

（オランダ） 1997年10月16日(28歳) DF 2 12試合2得点 市原吏音 AZアルクマール

（オランダ） 2005年7月7日(21歳) DF 31 0試合0得点 久保建英 レアル・ソシエダ

（スペイン） 2001年6月4日(25歳) MF 14 23試合3得点 ニッキ・ハーフナー ユニオン・サン＝ジロワーズ

（ベルギー） 1995年2月16日(31歳) DF 55 0試合0得点 北野颯太 ザルツブルク

（オーストリア） 2004年8月13日(22歳) MF 8 6試合0得点 チェイス・アンリ ザルツブルク

（オーストリア） 2004年3月24日(22歳) DF 91 0試合0得点 旗手怜央 セルティック

（スコットランド） 1997年11月21日(28歳) MF 41 9試合3得点 鎌田大地 クリスタル・パレス

（イングランド） 1996年8月5日(30歳) MF 18 23試合11得点 冨安健洋 クリスタル・パレス

（イングランド） 1998年11月5日(27歳) DF 17 8試合0得点 小林友希 ヤギエロニア・ビャウィストク

（ポーランド） 2000年7月18日(26歳) DF 4 0試合0得点 町田浩樹 ホッフェンハイム

（ドイツ） 1997年8月25日(29歳) DF 28 14試合0得点

※2026年8月29日現在

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(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAヨーロッパリーグ（EL）の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

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販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

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