ヨーロッパリーグ2026-27に出場する日本人選手は？

UEFAチャンピオンズリーグの下位大会に当たるUEFAヨーロッパリーグ（EL）。今シーズンの予選全日程が終了し、リーグフェーズに出場する全36クラブが出揃った。レアル・ソシエダの久保建英、クリスタル・パレスの鎌田大地と冨安健洋をはじめ、今季は11名の日本人選手が今大会でプレーする。
本記事では、今季ELの舞台に立つ日本人選手を紹介する。
2026-27ヨーロッパリーグでプレーする日本人選手は？
2026-27シーズンのヨーロッパリーグには11名の日本人選手が出場する。ワールドカップで活躍したレアル・ソシエダに在籍する久保建英、クリスタル・パレスで昨年のカンファレンスリーグ優勝に貢献した鎌田大地、そのクリスタル・パレスで今季からプレーする冨安健洋が今大会に参戦。さらに、セルティックの旗手怜央やホッフェンハイムの町田浩樹、ザルツブルクの北野颯太やチェイス・アンリらもELの舞台に立つ。
■EL出場の日本人選手
選手
クラブ
生年月日
ポジション
背番号
CL通算成績
毎熊晟也
AZアルクマール
1997年10月16日(28歳)
DF
2
12試合2得点
市原吏音
AZアルクマール
2005年7月7日(21歳)
DF
31
0試合0得点
久保建英
レアル・ソシエダ
2001年6月4日(25歳)
MF
14
23試合3得点
ニッキ・ハーフナー
ユニオン・サン＝ジロワーズ
1995年2月16日(31歳)
DF
55
0試合0得点
北野颯太
ザルツブルク
2004年8月13日(22歳)
MF
8
6試合0得点
チェイス・アンリ
ザルツブルク
2004年3月24日(22歳)
DF
91
0試合0得点
旗手怜央
セルティック
1997年11月21日(28歳)
MF
41
9試合3得点
鎌田大地
クリスタル・パレス
1996年8月5日(30歳)
MF
18
23試合11得点
冨安健洋
クリスタル・パレス
1998年11月5日(27歳)
DF
17
8試合0得点
小林友希
ヤギエロニア・ビャウィストク
2000年7月18日(26歳)
DF
4
0試合0得点
町田浩樹
ホッフェンハイム
1997年8月25日(29歳)
DF
28
14試合0得点
※2026年8月29日現在
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！(C)WOWOW
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAヨーロッパリーグ（EL）の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数