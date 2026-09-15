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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Kyoya Saito

2度レアル・マドリーを救ったエスピに現地記者「もっと出場時間を得るに値する」「スタメンでなければならない」

ラ・リーガ
レアル・マドリー
エルチェ 対 レアル・マドリー
エルチェ

【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリーのエスピが決勝点を挙げた。

レアル・マドリーのFWエスピが評価を高めている。

開幕戦でもゴールを挙げた21歳のエスピは、15日のエルチェ戦でも途中出場。3分間のプレータイムとなったが、劇的な決勝点を挙げ再びチームを勝利へ導いている。


『アス』の記者であるアントニオ・ロメロ氏は「エスピはゴールでチームを救うスペシャリストになりつつある」とし、こう述べた。

「今回もまた、チームは早々に居眠りをしてしまい、危うく諦めそうになったが、エスピの貪欲な闘志がすべてを変えた。このチームでフォワードのレギュラーを務めるのは非常に難しいことは明らかだが、このレベルの正確さと献身性を見せている限り、このストライカーはもっと出場時間を得るに値する」

「サッカー界ではこのタイプのストライカーが絶滅の危機に瀕しているように見えるが、エスピはまさに模範的な選手だ。堂々とした体格に加え、優れた足技、ゴールを背にした状態でのプレー、そしてペナルティエリアに入るたびに見せる飽くなき闘志も兼ね備えている。モウリーニョ監督は、チームに絶対的な存在はいないというメッセージを伝え、現状を打破するためにやってきた。彼は素晴らしいチームを擁しており、毎試合で最大限の力を発揮させる義務がある。そして、選手全員のモチベーションを維持し、最もふさわしい選手が出場するというメッセージを伝えたいのであれば、わずか2回の短い出場期間で、レアル・マドリーがリーグ戦で非常に苦戦する可能性があった2度の危機を救ったエスピにもっと注目する必要がある。エスピはレアル・マドリーに定着するだろう」

また、『アス』の副編集長であるトマス・ロンセロ氏は「エスピはスタメンでなければならない。ヴィニシウスがベンチ入りしなければならないなら、ベンチ入りするしかない。ヴィニシウスは若くしてここに来て、レアル・マドリーでスタメンでいることがどれほど大変かを学んだ。エスピはすでに2度も救ってくれた」と高く評価している。

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