イングランド代表がメンバー発表…アーノルド＆パーマーが復帰

イングランド代表がネーションズリーグに向けてメンバーを発表した。
ワールドカップで3位となったイングランドは27名のメンバーを発表。今回の代表ウィークではスペイン、クロアチア、チェコ共和国とネーションズリーグの4試合を行う。
ワールドカップメンバーからは8名を変更し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが2025年6月以来の復帰。ワールドカップから外れたコール・パーマーも復帰した。リーズ・ユナイテッドで好調のドミニク・カルヴァート＝ルーウィンも復帰している。
フィル・フォーデンは、モーガン・ギブス＝ホワイト、アダム・ウォートンと共に、再びトゥヘル監督に招集されず、ワールドカップ代表メンバーのオリー・ワトキンス、イヴァン・トニー、ノニ・マドゥエケもメンバーから外れている。
メンバーは以下の通り。
GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェイソン・スティール（ブライトン）
ジェームズ・トラッフォード（リーズ）
DF
トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリー／イングランド）
ジャラッド・ブランスウェイト（エヴァートン）
トレヴォ・チャロバー（コモ／イタリア）
マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
エズリ・コンサ（アーセナル）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
MF
エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
マイルズ・ルイス＝スケリー（アーセナル）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
コール・パーマー（チェルシー）
デクラン・ライス（アーセナル）
アレックス・スコット（ボーンマス）
FW
ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
アンソニー・ゴードン（バルセロナ／スペイン）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
リオ・エングモア（リヴァプール）
マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）
モーガン・ロジャーズ（チェルシー）
ブカヨ・サカ（アーセナル）