イングランド代表がメンバー発表…アーノルド＆パーマーが復帰

イングランド代表がネーションズリーグに向けてメンバーを発表した。

ワールドカップで3位となったイングランドは27名のメンバーを発表。今回の代表ウィークではスペイン、クロアチア、チェコ共和国とネーションズリーグの4試合を行う。

ワールドカップメンバーからは8名を変更し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが2025年6月以来の復帰。ワールドカップから外れたコール・パーマーも復帰した。リーズ・ユナイテッドで好調のドミニク・カルヴァート＝ルーウィンも復帰している。

フィル・フォーデンは、モーガン・ギブス＝ホワイト、アダム・ウォートンと共に、再びトゥヘル監督に招集されず、ワールドカップ代表メンバーのオリー・ワトキンス、イヴァン・トニー、ノニ・マドゥエケもメンバーから外れている。

メンバーは以下の通り。

GK

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェイソン・スティール（ブライトン）

ジェームズ・トラッフォード（リーズ）

DF

トレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリー／イングランド）

ジャラッド・ブランスウェイト（エヴァートン）

トレヴォ・チャロバー（コモ／イタリア）

マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）

ルイス・ホール（ニューカッスル）

エズリ・コンサ（アーセナル）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

MF

エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）

マイルズ・ルイス＝スケリー（アーセナル）

コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）

コール・パーマー（チェルシー）

デクラン・ライス（アーセナル）

アレックス・スコット（ボーンマス）

FW

ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

アンソニー・ゴードン（バルセロナ／スペイン）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

リオ・エングモア（リヴァプール）

マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）

モーガン・ロジャーズ（チェルシー）

ブカヨ・サカ（アーセナル）