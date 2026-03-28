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Ray Sasaki

日本代表戦控えるイングランド代表は8選手が離脱…ライスやサカはプレーしないままアーセナルに帰還

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【欧州・海外サッカーニュース】イングランド代表は31日に日本代表と対戦する。

イングランド代表の複数の選手が日本代表戦を前に離脱した。

2026年FIFAワールドカップに出場するイングランドは、大会前最後となる3月のインターナショナルブレイクで35選手を招集。27日に行われたウルグアイとの一戦では主に当確線上の選手がプレーし、1-1の引き分けで終わった。

そんなイングランドは31日に日本と対戦する。この試合では主将ハリー・ケインをはじめ主力級の選手たちがプレーすることが予想されていたが、この一戦を前に8選手が離脱することが発表された。

ウルグアイ戦を欠場したデクラン・ライスとブカヨ・サカの2選手は検査のためにアーセナルに帰還。同試合で負傷交代を余儀なくされたノニ・マドゥエケも同様にアーセナルに戻ることが決まった。

また、ウルグアイ戦でプレーした鎌田大地のチームメイトであるクリスタル・パレスのアダム・ウォートンも打撲により離脱。マンチェスター・シティのジョン・ストーンズは27日のトレーニング中に故障を負ったようでこちらもクラブに帰還する。

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その他、ニューカッスル・ユナイテッドのアーロン・ラムズデール、ミランのフィカヨ・トモリ、田中碧のチームメイトであるリーズ・ユナイテッドのドミニク・キャルヴァート＝ルーウィンもチームから離脱することが発表された。

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