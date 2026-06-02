イングランド代表が背番号発表。10番はベリンガム、11番はラッシュフォードに

イングランド代表がワールドカップのメンバーの背番号を発表した。

イングランド代表の注目の10番はジュード・ベリンガムになり、ノッティンガム・フォレストで好パフォーマンスを見せたエリオット・アンダーソンは8番に。ハリー・ケインは9番、マーカス・ラッシュフォードが11番となっている。

また、ニコ・オライリーが3番を与えられ、左サイドバックとしてレギュラーの座をつかむとみられている。リース・ジェームズは、チェルシーで着用しているのと同様に、この大会でも背番号24の右サイドバックとしてレギュラーで出場することがほぼ確実視されている。

背番号は以下の通り。

1. ジョーダン・ピックフォード

2. エズリ・コンサ

3. ニコ・オライリー

4. デクラン・ライス

5. ジョン・ストーンズ

6. マーク・グエイ

7. ブカヨ・サカ

8. エリオット・アンダーソン

9. ハリー・ケイン

10. ジュード・ベリンガム

11. マーカス・ラッシュフォード

12. ティノ・リヴラメント

13. ディーン・ヘンダーソン

14. ジョーダン・ヘンダーソン

15. ダン・バーン

16. コビー・マイヌー

17. モーガン・ロジャーズ

18. アンソニー・ゴードン

19. オリー・ワトキンス

20. ノニ・マドゥエケ

21. エベレチ・エゼ

22. イヴァン・トニー

23. ジェームズ・トラフォード

24. リース・ジェームズ

25. ジェド・スペンス

26. ジャレル・クアンサー