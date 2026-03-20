日本代表と激突！イングランド代表が最新招集メンバー35名を発表…マグワイアらが復帰。35歳GKが初選出

FA（イングランドサッカー協会）は20日、3月のインターナショナルウィークに向けたイングランド代表メンバーを発表した。

現在FIFAランキング4位につけるイングランド代表。昨年1月から指揮を執るトーマス・トゥヘル監督の下、2026年FIFAワールドカップの欧州予選では8戦全勝、22ゴール無失点と欧州予選史上初の記録を打ち立てるなど驚異的な成績を残し、60年ぶりの世界王者に向けて順調に準備を進めている。

そんなワールドカップ優勝候補の1つである強豪国は、3月のインターナショナルウィークで27日にウルグアイ代表（FIFAランク：17位）、31日に日本代表（FIFAランク：19位）と対戦する。そして20日、ワールドカップ前最後のインターナショナルウィークに向けたメンバー35名を発表した。

エースで主将のハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、デクラン・ライス、ジョーダン・ピックフォードといった主力組が順当に選出された他、トゥヘル監督就任後は代表チームから遠ざかっていたハリー・マグワイア、コビー・メイヌーらが復帰。また、レアル・マドリーで負傷離脱から復帰したジュード・ベリンガムもメンバー入りした。その他、ブライトンの35歳GKジェイソン・スティールらが初選出となっている。

■イングランド代表 最新招集メンバー

▽GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

アーロン・ラムズデール（ニューカッスル）

ジェイソン・スティール（ブライトン）

▽DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）

ルイス・ホール（ニューカッスル）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）

ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

フィカヨ・トモリ（ミラン）

▽MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）

▽FW

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

コール・パーマー（チェルシー）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

ドミニク・ソランケ（トッテナム）