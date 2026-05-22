イングランド代表がメンバー発表…フォーデンやパーマーら落選

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が22日にワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。
ハリー・ケインやジュード・ベリンガムら主力選手を順当に選出した一方で、コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイアといった注目選手が選考から漏れた。また、アル・アハリでプレーするFWイヴァン・トニーが約1年ぶりの復帰を果たしている。
「難しい決断を下すのが好きなんだ」とトゥヘル監督はメンバー発表時に語り、「難しい電話だった。私は彼ら全員を尊敬している。選手としても、人格者としても。彼らは全員キャンプに参加し、素晴らしい働きをしてくれた」と明かしていた。
メンバーは以下の通り。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・C）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マーク・グエイ（マンチェスター・C）
リース・ジェームズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ニコ・オライリー（マンチェスター・C）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）
ジェド・スペンス（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・U）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
FW
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
イヴァン・トニー（アル・アハリ）
オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）