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Kyoya Saito

イングランド代表がメンバー発表…フォーデンやパーマーら落選

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イングランド
イングランド 対 ガーナ

【欧州・海外サッカー ニュース】イングランド代表がメンバーを発表。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が22日にワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。

ハリー・ケインやジュード・ベリンガムら主力選手を順当に選出した一方で、コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイアといった注目選手が選考から漏れた。また、アル・アハリでプレーするFWイヴァン・トニーが約1年ぶりの復帰を果たしている。

「難しい決断を下すのが好きなんだ」とトゥヘル監督はメンバー発表時に語り、「難しい電話だった。私は彼ら全員を尊敬している。選手としても、人格者としても。彼らは全員キャンプに参加し、素晴らしい働きをしてくれた」と明かしていた。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
イングランド crest
イングランド
ENG
ガーナ crest
ガーナ
GHA

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・C）

DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マーク・グエイ（マンチェスター・C）

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ニコ・オライリー（マンチェスター・C）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）

ジェド・スペンス（トッテナム）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）

MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

コビー・メイヌー（マンチェスター・U）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

FW

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

イヴァン・トニー（アル・アハリ）

オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

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