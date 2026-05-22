イングランド代表がメンバー発表…フォーデンやパーマーら落選

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が22日にワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。

ハリー・ケインやジュード・ベリンガムら主力選手を順当に選出した一方で、コール・パーマー、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイアといった注目選手が選考から漏れた。また、アル・アハリでプレーするFWイヴァン・トニーが約1年ぶりの復帰を果たしている。

「難しい決断を下すのが好きなんだ」とトゥヘル監督はメンバー発表時に語り、「難しい電話だった。私は彼ら全員を尊敬している。選手としても、人格者としても。彼らは全員キャンプに参加し、素晴らしい働きをしてくれた」と明かしていた。

メンバーは以下の通り。

GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・C）

DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マーク・グエイ（マンチェスター・C）

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ニコ・オライリー（マンチェスター・C）

ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）

ジェド・スペンス（トッテナム）

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）

MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

コビー・メイヌー（マンチェスター・U）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

FW

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

イヴァン・トニー（アル・アハリ）

オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）