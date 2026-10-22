クラシコはいつ？何時から？バルサvsレアルの日程・テレビ放送予定

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ラ・リーガを代表する伝統の一戦「エル・クラシコ」で、バルセロナとレアル・マドリーが激突する。

本記事では、バルセロナ対レアル・マドリードのクラシコについて、開催日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

クラシコはいつ？何時から？

ラ・リーガ第10節のFCバルセロナ対レアル・マドリーによる「エル・クラシコ」は、日本時間2026年10月26日(月)午前5:00にキックオフ予定となっている。

現地時間では10月25日(日)21:00開始。試合当日にスペインのサマータイムが終了して冬時間へ切り替わるため、日本との時差は8時間となる。

項目 内容 対戦カード FCバルセロナ vs レアル・マドリー 大会 ラ・リーガ第10節 開催日 2026年10月26日(月) キックオフ 午前5:00（日本時間） 現地時間 2026年10月25日(日)21:00 会場 スポティファイ・カンプ・ノウ

クラシコ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026-27シーズンのラ・リーガ第10節で行われるFCバルセロナ対レアル・マドリーの「エル・クラシコ」は、日本では地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。

ネットでは、U-NEXT サッカーパックとDMM×DAZNホーダイ、DAZNでライブ配信予定となっている。

また、ABEMAでは「ABEMA de DAZN」を利用することで視聴可能だ。

サービス 配信内容 月額料金 特徴 U-NEXT サッカーパック クラシコを含むラ・リーガ1部をライブ＆見逃し配信 2,600円(税込) ※Webサイト申し込み ラ・リーガ全380試合に加え、プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパなども視聴可能 DMM×DAZNホーダイ DAZNで配信されるクラシコを視聴可能 3,480円(税込) DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用可能 DAZN ラ・リーガ1部を配信予定 4,200円(税込) ラ・リーガのほか、Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1なども視聴可能

クラシコを見るならU-NEXTサッカーパックが最安

クラシコを視聴できる主要サービスの中では、月額2,600円(税込)のU-NEXT サッカーパックが最も料金を抑えやすい。

通常のU-NEXT月額プランだけではラ・リーガを視聴できず、サッカー特化型の「サッカーパック」への加入が必要となる点には注意したい。

一方、ラ・リーガだけでなくJリーグやセリエA、ブンデスリーガ、プロ野球などもまとめて楽しみたい場合は、DMM×DAZNホーダイやDAZNも選択肢となる。

ラ・リーガ2026-27のおすすめ加入方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページから、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGoogle Play、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴したい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを楽しもう。

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。