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el clasico Rodri Bernardo Silva(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

エル・クラシコ2026のテレビ放送・ネット配信予定

ラ・リーガ
バルセロナ
レアル・マドリー
バルセロナ 対 レアル・マドリー

エル・クラシコ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？バルセロナvsレアル・マドリーのライブ中継・視聴方法まとめ

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ラ・リーガ最大級の注目カード「エル・クラシコ」で、FCバルセロナとレアル・マドリーが激突する。

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本記事では、エル・クラシコ2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

エル・クラシコ2026の日程・キックオフ時間

ラ・リーガ2026-27シーズン第10節のFCバルセロナ対レアル・マドリーは、日本時間2026年10月26日(月)午前5:00にキックオフ予定となっている。

現地時間では10月25日(日)21:00開始。試合当日にスペインのサマータイムが終了し、冬時間へ移行するため、日本との時差は8時間となる。

項目

内容

大会

ラ・リーガ2026-27 第10節

対戦カード

FCバルセロナ vs レアル・マドリー

開催日

2026年10月26日(月)

キックオフ

午前5:00（日本時間）

現地時間

2026年10月25日(日)21:00

会場

スポティファイ・カンプ・ノウ

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クラシコ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

22026-27シーズンのラ・リーガ第10節、FCバルセロナ対レアル・マドリーの「エル・クラシコ」は、日本国内では地上波・BS・CSでのテレビ中継は予定されていない。

視聴方法はネット配信が中心となり、U-NEXT サッカーパックDMM×DAZNホーダイDAZNでライブ配信される予定だ。

また、「ABEMA de DAZN」を利用すれば、ABEMA経由でクラシコを視聴することもできる。

視聴サービス

月額料金

クラシコの視聴

主な特徴

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2,600円(税込) ※Web申し込み

ライブ・見逃し配信

ラ・リーガ全380試合に加え、プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパなどを視聴可能

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3,480円(税込)

DAZN経由でライブ視聴可能

DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用できる

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4,200円(税込)

ライブ配信予定

ラ・リーガのほか、Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1なども楽しめる

クラシコを含めてラ・リーガを中心に視聴する場合は、月額2,600円(税込)のU-NEXT サッカーパックが料金を抑えやすい。

一方で、ラ・リーガ以外の国内外スポーツも幅広く楽しみたい場合は、DMM×DAZNホーダイやDAZNを利用する方法がある。

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U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページから、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGoogle Play、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。

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【DAZN】年間プランがお得

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DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴したい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを楽しもう。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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