リヴァプールFWはアキレス腱断裂の重傷か…専門医「最短でも復帰まで9カ月」W杯も絶望的に

リヴァプールのフランス代表FWウーゴ・エキティケは、アキレス腱を断裂した可能性が高いようだ。

14日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦で、パリ・サンジェルマンと対戦したリヴァプール。アンフィールドの熱狂とともにホームで逆転突破を目指したが、後半にウスマン・デンベレの2ゴールを許して0-2と敗戦。2試合合計0-4で敗退が決まっている。

そしてこの試合では、先発したエキティケが相手との接触がない場所で負傷。アキレス腱付近を痛めた様子で、担架でピッチを後にした。試合後、アルネ・スロット監督も「かなり悪そうに見える」と明かしていたが、アキレス腱を断裂した可能性が高いようだ。

フランス『レキップ』は、足首の腱・靭帯手術専門医であるニコラ・ボードリエ医師の見解を紹介。同氏は「我々が疑っている通りアキレス腱の負傷だとすれば、これは相手との接触ではなく、方向転換やジャンプ時に起きるものだ。選手自身はよく後ろからタックルされたようだと話している。エキティケも、後ろを振り返ってなにかぶつかったのかを確認する様子が見て取れる。これはまさにアキレス腱の損傷を示唆している」とし、アキレス腱を痛めた可能性が高いと指摘した。そのうえで、自身の見解を述べている。

「部分断裂はほとんど聞いたことがない。断裂は完全に発生する。画像を見る限り、それ以外の可能性は考えにくい。彼は2回立ち上がったが、歩くことができなかった。客観的に見て、アキレス腱の断裂だと考える。今夜のMRI検査で診断が確定すると思うが、画像を見る限り、アキレス腱断裂の可能性は90％だ」

「手術が必要になるだろう。プロ選手にとって最も短い場合で、手術後9カ月で復帰できる見込みだ。本当にアキレス腱断裂であれば、彼のワールドカップ出場は絶望的だろう」

今季加入したリヴァプールで公式戦45試合17ゴール6アシストを記録し、昨年9月にデビューしたフランス代表にも継続的に招集されていたエキティケ。しかし、ボードリエ医師の見解では夏のワールドカップ出場は難しいようだ。

▶サッカー熱も、頂点へ。UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 WOWOWで独占生中継！