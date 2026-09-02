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Blackburn Rovers v Preston North End - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

【EFLチャンピオンシップ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

EFL チャンピオンシップ
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【松木玖生・大橋祐紀ら】EFLチャンピオンシップの2026-27シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？

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EFLチャンピオンシップ2026-27シーズンでは、松木玖生、大橋祐紀ら日本人選手の活躍にも注目が集まる。

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本記事では、EFLチャンピオンシップ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。

EFLチャンピオンシップの最新試合日程・放送/配信予定

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シント＝トロイデン 対 ユニオン・サン＝ジロワーズ
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ロンメル 対 クラブ・ブルッヘ
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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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