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ブンデスリーガ
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ドルトムントvsパーダーボルンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月12日】ドルトムントvsパーダーボルンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第3節

ボルシア・ドルトムント 対 パーダーボルン
ボルシア・ドルトムント
パーダーボルン
ブンデスリーガ

2026-27ブンデスリーガ第3節、ドルトムント対パーダーボルンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのブンデスリーガ第3節が日本時間9月12日(土)に開催。ドルトムントとパーダーボルンが対戦する。

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本記事では、ドルトムントvsパーダーボルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドルトムントvsパーダーボルン｜試合日程・キックオフ時間

ドルトムントvsパーダーボルンは、日本時間9月12日(土)にドルトムントのホーム、ジグナル・イドゥナ・パルクで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第3節
  • 日時：2026年9月12日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ドルトムントvsパーダーボルン
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク
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ドルトムントvsパーダーボルン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第3節のドルトムントvsパーダーボルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ドルトムントvsパーダーボルンのおすすめ視聴方法

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ドルトムントvsパーダーボルン｜チーム情報

ボルシア・ドルトムント vs パーダーボルン 予想スタメン

3-4-2-1
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
フォーメーション
パーダーボルン crest
パーダーボルン
SCP
3-3-2-2
グレゴール・コーベルグレゴール・コーベルジョアン・ガドゥジョアン・ガドゥヴァルデマール・アントンヴァルデマール・アントンL. ReggianiL. Reggianiダニエル・スヴェンソンダニエル・スヴェンソンフェリックス・ヌメチャフェリックス・ヌメチャジョーブ・ベリンガムジョーブ・ベリンガムマクシミリアン・バイアーマクシミリアン・バイアーコンスタンティノス・カレツァスコンスタンティノス・カレツァスユリアン・リエルソンユリアン・リエルソンセール・ギラシセール・ギラシナウエル・ノールナウエル・ノールL. CurdaL. CurdaT. SchellerT. SchellerJ. ter HorstJ. ter HorstM. HansenM. Hansenサンティアゴカスタネダサンティアゴカスタネダラファエル・オーベルメールラファエル・オーベルメールL. UlrichL. Ulrichteam-logoG. Vidovicライアン・フィリップライアン・フィリップマーヴィン・ピエリンジャーマーヴィン・ピエリンジャー
パーダーボルン crest
パーダーボルン
SCP
3-4-2-1
ボルシア・ドルトムント

先発メンバー

パーダーボルン

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ
  • R. Kettemann

成績

BVB

BVB - 直近成績

FCB
1-2
HSV
2-0
HAM
0-5
TSG
2-3
VIL
3-2
得点（失点）
14/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
SCP

SCP - 直近成績

SVW
2-2
SVW
2-2
PHL
2-4
M05
0-0
SCF
0-1
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ボルシア・ドルトムントドローパーダーボルン
3
2
0
DFBポカール
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
3
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
2
終了
クラブ 親善試合
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
1
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
1
終了
ブンデスリーガ
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
1
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
6
終了
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
3
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
3
終了
クラブ 親善試合
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
1
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
6
終了
17得点6
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
220071+66
2
フライブルクフライブルクSCF
220051+46
3
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
220052+36
4
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
220075+26
5
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
211050+54
6
バイエルンバイエルンFCB
211051+44
7
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
210163+33
8
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210143+13
9
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
210156-13
10
ブレーメンブレーメンSVW
210145-13
11
FCケルンFCケルンKOE
210146-23
12
パーダーボルンパーダーボルンSCP
201101-11
13
フランクフルトフランクフルトSGE
201147-31
14
シャルケ04シャルケ04S04
201103-31
15
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
201137-41
16
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
200246-20
17
ボルシアMGボルシアMGBMG
200237-40
18
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
200207-70
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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