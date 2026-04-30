今夏ドルトムント4度目の日本ツアー決定！7/29にセレッソ大阪、8/1にFC東京と対戦…「BVB Evonik Japan Tour」開催

ドイツ・ブンデスリーガの強豪ボルシア・ドルトムントは、今夏に「BVB Evonik Japan Tour」の開催を発表した。

5度のブンデスリーガ＆DFBポカール制覇に加え、1996-97シーズンにはチャンピオンズリーグ優勝も達成した強豪ドルトムント。かつて日本代表やセレッソ大阪で活躍する香川真司が所属し、日本人選手とも関係が深いユルゲン・クロップ氏が指揮したことでも知られるドイツの名門だが、2015年、2017年、2024年のジャパンツアーに続き、今夏のプレシーズンツアーでの来日が決定している。

ドルトムントは、「BVB Evonik Japan Tour」で7月26日～8月2日まで日本に滞在。7月29日にYANMAR HANASAKA STADIUMでセレッソ大阪と対戦。その後東京へ移動し、8月1日にFC東京とMUFGスタジアムで試合を行うことになる。

なおツアーの詳細、チケット販売、関連イベントについては5月中旬に発表予定とも明かした。

■「BVB Evonik Japan Tour」日程

▽7月29日（水） 19:00

vs セレッソ大阪 YANMAR HANASAKA STADIUM

▽8月1日（土） 19:00

vs FC東京 MUFGスタジアム(国立競技場)