「MLB Tokyo Series by Guggenheim」が開催。3月16日(日)には、プレシーズンゲームでロサンゼルス・ドジャースと阪神タイガースが対戦する。
本記事では、ドジャースvs阪神の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
ドジャースvs阪神｜試合日程・開始時間
ロサンゼルス・ドジャースvs阪神タイガースは、3月16日(日)に東京ドームで開催される。
- 大会：MLBプレシーズンゲーム
- 日時：3月16日(日)12:00開始予予定
- 対戦：ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）vs阪神タイガース
ドジャースvs阪神｜放送/配信予定
ドジャースvs阪神は、Amazon Prime Videoで試合開始から終了までライブ配信される。
■放送局・スケジュール
- テレビ：日本テレビ-BS日テレ(リレー中継)
- ネット：Amazon Prime Video
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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