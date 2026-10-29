デア・クラシカー2026はいつ？何時から？バイエルンvsドルトムントの日程・放送予定

DAZNがブンデスリーガ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 年間プランがお得 今すぐ登録

ドイツ・ブンデスリーガを代表するビッグマッチ「デア・クラシカー」が2026年も開催される。

本記事では、デア・クラシカー2026「バイエルン・ミュンヘン対ドルトムント」の開催日程、放送・配信予定について紹介する。

デア・クラシカー2026 バイエルンvsドルトムントはいつ？何時から？

ブンデスリーガ2026-27シーズン第8節で行われる「デア・クラシカー」、バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントは、日本時間2026年11月1日(日)2:30にキックオフ予定となっている。

現地時間では10月31日(土)18:30開始。会場はバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナとなる。

項目 内容 対戦カード バイエルン・ミュンヘン vs ボルシア・ドルトムント 大会 ブンデスリーガ2026-27 第8節 開催日 2026年11月1日(日) キックオフ時間 2:30 現地時間 2026年10月31日(土)18:30 会場 アリアンツ・アレーナ

日本では10月31日(土)深夜から11月1日(日)未明にかけての開催となるため、観戦する場合は日付を間違えないよう注意したい。

デア・クラシカー2026のテレビ放送・ネット配信予定

バイエルン対ドルトムントのデア・クラシカーは、地上波・BS・CSでのテレビ中継予定はなく、ネットではDAZNでライブ配信および見逃し配信が予定されている。

また、DAZNを月額で利用する場合は、DMM×DAZNホーダイから視聴する方法もある。

放送・配信 中継予定 視聴内容 地上波 なし テレビ中継予定なし BS なし テレビ中継予定なし CS なし テレビ中継予定なし DAZN あり ライブ配信・見逃し配信 DMM×DAZNホーダイ あり DAZNの対象コンテンツを視聴可能

DAZNでライブ・見逃し配信

DAZNでは、デア・クラシカー2026「バイエルン対ドルトムント」をライブ配信する予定となっている。

試合終了後は見逃し配信でも視聴可能。DAZN Standardの月額料金は4,200円（税込）となっている。

DAZNを月額プランで利用する場合は、DMM×DAZNホーダイも選択肢となる。DAZN単体の年間プランを利用したい場合は、DAZN公式から申し込める。

一方、ブンデスリーガの一部試合を配信しているABEMAなどで本試合が配信されるかどうかは現時点では未定のため、各サービスの最新番組表を確認しておきたい。

2026-27ブンデスリーガのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。