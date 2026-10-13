CL前のリーグ戦は常に欠場？物議のPSGデンベレ起用法に識者「3試合に1度しか起用しないなら何の意味がある？」

パリ・サンジェルマン（PSG）FWウスマン・デンベレの起用法について、フランス代表OBが持論を展開した。





2024-25シーズンは公式戦53試合35ゴール16アシストを記録し、チャンピオンズリーグ制覇の立役者となると、2025年のバロンドールに輝いたデンベレ。昨季も20ゴール11アシストで連覇に貢献すると、夏のワールドカップでもフランス代表として8試合出場6ゴール2アシスト記録し、準決勝進出の立役者の1人となった。





そんなデンベレだが、PSGでの起用法には注目が集まっている。29歳FWは昨季リーグ・アンで22試合の出場に留まり、また先発は10試合のみ。一方で、チャンピオンズリーグでは全17試合中13試合に出場、ラウンド16からは全試合に先発していた。さらに今季も、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節の前に行われたリール戦は休養を与えられ、そして14日のリーグフェーズ第2節前のルマン戦も同じくベンチ外となっている。





チャンピオンズリーグに向けてリーグ戦で休養を与える起用法はフランス国内で物議を醸しており、様々な反応を呼び起こしている。そうした中で、1998年ワールドカップ優勝メンバーでもあるフランス代表OBクリストフ・デュガリー氏が言及。『RMC Sports』の番組内にて、以下のように指摘した。





次の試合 MCI UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSG 視聴する

「PSGは我々の知らないデータを持っているのかもしれないが、いずれ問題が表面化するだろう。パリでのプレーもフランス代表でのプレーも平凡な出来に終始しており、やがて彼も不満を抱くはずだ」





「ケガを恐れているのか、それとも2月に最高のコンディションに合わせようとしているのか……だが、今から2月までの間に一体どれだけ彼を休ませるつもりなのか。このアプローチには驚かされるばかりだ」





「もし彼が本来のレベルを取り戻せなかったら、天文学的な年俸で契約を延長し、フランス代表でも活躍が期待されているバロンドーラーに、一体何と説明するつもりなのか？彼に何と言うのか？『関係ない、彼はバロンドーラーだから』とでも？バロンドールという賞に対して、どんなイメージを植え付けようとしているのか分かっているのか？確かに彼は受賞に値する選手だったが、3試合に1試合しか起用しないのでは何の意味がある？昨シーズンはリーグ・アンで先発出場がわずか10試合だったんだぞ……」





なおPSGは14日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節でマンチェスター・シティと対戦する。