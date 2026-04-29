「観客にとっては素晴らしいけど、選手は激しく消耗するね」2Gのデンベレ、“スペクタクル”なバイエルン戦に本音

パリ・サンジェルマン（PSG）FWウスマン・デンベレは、バイエルン・ミュンヘン戦を振り返った。

28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第1戦で、ホームにバイエルンを迎えたPSG。大注目の大一番は前半から互いにゴールを奪い合う白熱の展開となると、最終的にPSGが5-4で制した。『Opta』によると、UEFA主催大会の準決勝で両チームが4ゴール以上奪ったのは史上初のこととなっている。

この“スペクタクルな一戦”は世界中で絶賛されており、イングランド代表のレジェンドであるアラン・シアラー氏も『プライムビデオ』で「これまで観戦した試合の中でも最高の試合の一つだ」と手放しで褒め称えていた。

そんな一戦で2ゴールを奪ったデンベレは、試合後に『CBS』で以下のように試合を振り返っている。

「もちろん（5-2で終えていれば）もっと良かった。でも、CLの準決勝だからね。バイエルンは信じられないほど強いチームだ。彼らは攻撃し、僕らも攻撃した。5-2となった時に集中力を保つ必要があったと思う。でも、準決勝では何が起きるかわからない。今は集中力を維持しないと。まだ前半戦が終わったばかりだし、決勝進出のためにすべてを出し尽くすよ」

「特にこういう試合では、頭を使ってプレーしないといけないんだ。5-3になった時、少しプレッシャーを感じてしまった。ミュンヘンでの試合が難しいことはわかっているよ」

さらにデンベレは、敵地で行われる6日の第2戦へ向けて「攻撃的なチームはたくさんある。それがウイングでも、フォワードでも、中盤でもね。観客のみんなにとっては素晴らしい試合だっただろう。でも、僕らはかなりのエネルギーを消耗するんだ。ミュンヘンでも同じような展開になるだろうね……僕らが勝利することを願っている。また素晴らしい試合になってほしいね」と語った。