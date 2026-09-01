2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップが、2026-27シーズンも行われる。

本記事では、ルヴァンカップ2026-27のDAZN、Amazonでの配信有無などを紹介する。

DAZN・Amazonでルヴァンカップ2026-27の配信はある？

結論として、『DAZN』によるルヴァンカップ2026-27の配信は行われないが、『Amazonプライムビデオ』経由であればライブ配信の視聴が可能だ。ただし、プライム会員であれば誰でも見られる番組ではなく、視聴するためにはサブスクリプションとして提供されているチャンネル『サッカーLIVEライト』または『FODチャンネル』に加入する必要がある。

『サッカーLIVEライト』が月額2,350円(税込)で準決勝までの全試合をライブ配信、『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で注目試合のみをライブ配信し、その他の試合は後日配信となる。ただし、『FOD』は9月2日(水)までに加入すれば最初の1カ月間が月額100円(税込)となるキャンペーンを実施中だ。

チャンネル 形態 月額料金(税込) 視聴可能試合 サッカーLIVEライト

(Amazon) ネット 2,350円 準決勝までの全試合ライブ配信 FODチャンネル

(Amazon) ネット 1,320円

[9/2まで最初の1カ月・月額100円] 注目試合をライブ配信

※後日配信含め全試合 DAZN ネット 4,200円 ×

ルヴァンカップ2026-27の中継チャンネルは？

Amazon経由の配信の他、ルヴァンカップ2026-27は『フジテレビ』と『スカパー！』が全65試合を放送・配信。ただし、それぞれの中継局の各チャンネルに中継対象試合が分散されるため、すべてのチャンネルで全試合が視聴できるというわけではない。

衛星放送『スカパー！サッカーセット』では準決勝までの全試合(録画放送含む)が視聴可能。同プランに加入している場合は「スカパー！動画ストア」を利用することができ、準決勝までの全試合のネット配信がライブ視聴できる。

また、「スカパー！動画ストア」の『サッカーLIVE』でもルヴァンカップ準決勝までの全試合をライブ配信。『サッカーLIVE』の配信コンテンツはAmazonプライムビデオチャンネル『サッカーLIVEライト』と同様となる。

さらに、『フジテレビONE/TWO/NEXT』と『FODプレミアム』でも一部試合の中継を予定している。

■準決勝までの中継局

※決勝の日程・中継予定は未定。

※一部チャンネルは録画中継を含む。

ルヴァンカップ2026-27のおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。