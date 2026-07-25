「ずっと夢見てきたこと」前田大然、念願のプレミアリーグ挑戦決定！英1部イプスウィッチ移籍が発表

セルティックの日本代表FW前田大然がプレミアリーグのイプスウィッチ・タウン移籍が正式に発表された。

セルティックでは昨季後半から復調し、国内2冠に大きく貢献した前田。今夏のワールドカップでも1ゴールを挙げ、2大会連続の得点を記録した。かねてよりプレミアリーグ移籍を希望しており、去就には注目が集まっていた。

そんな中、来季からプレミアリーグに挑戦するイプスウィッチが関心を寄せ、獲得を決断。2029年までの契約を結び、前田は以下のようにコメントした。

「イプスウィッチ・タウンと契約できたことを大変誇りに思います。プレミアリーグでプレーすることはずっと夢見てきたことで、このクラブでその夢を実現できることをとても嬉しく思っています。クラブとの話し合いはどれも素晴らしく、温かく迎え入れてもらえたと感じています。の目標は常に、全力で戦い、ゴールを決め、チームのためにアシストをすることです。常に走り、持てる力のすべてを出し切ります。クラブについてもっと深く知り、サポーターの皆さんとお会いできるのが楽しみです」

ゲイリー・オニール監督は、「ダイゼンがクラブに加わってくれたことを大変嬉しく思う。プレミアリーグでプレーすることは、彼がキャリアを通して目指してきたことだと知っている。そして、彼がイプスウィッチ・タウンでそれを実現するという決断を下したことを、私たちは誇りに思う」と喜んだ。