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EFL カップ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoMiddlesbrough
クリスタル・パレスvsミドルズブラをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

協力：

【9月9日】クリスタル・パレスvsミドルズブラのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ3回戦

EFL カップ
クリスタル・パレス 対 Middlesbrough
クリスタル・パレス
Middlesbrough
鎌田大地
冨安健洋

【鎌田大地・冨安健洋所属】2026−27カラバオカップ3回戦、クリスタル・パレス対ミドルズブラのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年9月9日(水)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ3回戦で、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと、ミドルズブラが対戦する。

DAZNでカラバオカップをライブ配信今すぐ視聴

本記事では、クリスタル・パレスvsミドルズブラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。


クリスタル・パレスvsミドルズブラ｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ3回戦のクリスタル・パレスvsミドルズブラは、日本時間9月9日(水)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ3回戦
  • 日時：2026年9月9日(水) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs ミドルズブラ
  • 会場：セルハースト・パーク
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クリスタル・パレスvsミドルズブラ｜放送・配信予定

カラバオカップ3回戦のクリスタル・パレスvsミドルズブラは『DAZN』がライブ配信を行う。


DAZN Promo Panel Logo


DAZN

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DMM×DAZNホーダイ


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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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クリスタル・パレスvsミドルズブラのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。


DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。


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クリスタル・パレスvsミドルズブラ チーム情報

クリスタル・パレス vs Middlesbrough 予想スタメン

クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
フォーメーション
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID

マネージャー

  • ピエール・セージ


成績

CRY

CRY - 直近成績

FUL
1-2
SCF
3-0
EVE
2-0
MCI
1-4
FUL
2-3
得点（失点）
6/12
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
MID

MID - 直近成績

BLB
2-1
DON
1-3
WBA
3-1
BUR
1-1
QPR
0-1
得点（失点）
9/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

クリスタル・パレスドローMiddlesbrough
3
0
2
EFL カップ
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
終了
プレミアリーグ
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
終了
EFL チャンピオンシップ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
4
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
終了
EFL チャンピオンシップ
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
2
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
8得点5
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

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