【6/28】クロアチアvsガーナの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループL最終節ではクロアチアとガーナが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループL第3節となるクロアチアvsガーナの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

クロアチアvsガーナ｜キックオフ時間

クロアチアvsガーナ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年ワールドカップのグループLの順位で、わずか1つ順位と1ポイントしか違わないクロアチアとガーナが、土曜日にリンカーン・フィナンシャル・フィールドで、2位争いに挑む。

クロアチア代表の試合で、ルカ・モドリッチにとってまた一つ大きな節目が訪れた。彼は代表200試合出場を、想像しうる最高の形で祝った。ワールドカップでチームに3ポイントをもたらしたのだ。クロアチアがパナマに1対0で勝利したことで、グループ最下位のパナマが敗退しただけでなく、クロアチア代表は決勝トーナメント進出を自らの手で決めることになった。土曜日の試合に勝利すれば、少なくとも2位通過が確定し、イングランドがパナマ相手にまさかの勝ち点を落とした場合は、首位に立つ可能性もある。しかし、ズラトコ・ダリッチ監督率いるクロアチア代表にとって、引き分けでは十分とは言えない。純粋な勝ち点ではガーナに、直接対決の勝ち点ではイングランドに後れを取っているからだ。とはいえ、クロアチアは少なくとも理想的なタイミングで守備を固めたと言えるだろう。

トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表にボール支配率78.8％を許したにもかかわらず、ガーナの粘り強い守備（イングランド代表監督がこれまで見た中で最高の守備の一つと称賛した）が際立ち、エズリ・コンサがプリンス・クワベナ・アドゥに激しくタックルした際にPKが与えられなかったことに不満を感じたかもしれない。得失点差でイングランドに次ぐ2位につけているガーナは、再び引き分けでもワールドカップの決勝トーナメント進出を狙える状況にある。ガーナが決勝トーナメントに進出したのは、2010年に歴史的な準々決勝進出を果たして以来のことだ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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