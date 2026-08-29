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コヴェントリーvsハルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

プレミアリーグ
コヴェントリー・シティ 対 ハル・シティ
コヴェントリー・シティ
ハル・シティ

【坂元達裕・守田英正】コヴェントリー・シティvsハル・シティはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグで、コヴェントリー・シティとハル・シティが対戦する。ともに昇格組であり、それぞれ坂元達裕と守田英正という日本人選手がいる。2人にとってプレミアリーグデビュー戦となる可能性もあり、注目の一戦だ。

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本記事では、コヴェントリーvsハルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

コヴェントリーvsはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節コヴェントリーvsハル・シティは、2026年8月29日(土)にコヴェントリーの本拠地コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナムで開催される。

キックオフは現地時間29日(土)13:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に観戦しやすい時間帯での開催となる。

ともにプレミアリーグデビューを待つ状況であり、注目の一戦。日本のサッカーファンにとって見逃せない試合となりそうだ。

項目

内容

対戦カード

コヴェントリー vs ハル

大会

プレミアリーグ第2節

日程

2026年8月29日(土)

日本時間

23:00キックオフ

現地時間

13:00キックオフ

会場

コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ

日本人所属選手

坂元達裕(コヴェントリー)、守田英正(ハル)

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コヴェントリーvsハルの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節、コヴェントリーvsハルは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年8月29日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス

中継予定

日時

U-NEXT「サッカーパック」

○ 独占ライブ配信

2026/8/29(土) 23:00～

DAZN

×

ABEMA

×

SPOTV NOW

×

地上波

×

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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