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プレミアリーグ
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コヴェントリーvsブライトンはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月13日】コヴェントリーvsブライトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第4節

プレミアリーグ
コヴェントリー・シティ 対 ブライトン
コヴェントリー・シティ
ブライトン
坂元達裕
三笘薫

【坂元達裕／三笘薫所属】2026-27プレミアリーグ第4節、コヴェントリー・シティ対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節が日本時間9月13日(日)に開催。坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティと、三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

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本記事では、コヴェントリーvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

コヴェントリーvsブライトンの試合日程・キックオフ時間

コヴェントリーvsブライトンは、日本時間2026年9月13日(日)にコヴェントリーのホーム、コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第4節
  • 日時：2026年9月13日(日)22:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：コヴェントリー・シティ vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
  • 会場：コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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コヴェントリーvsブライトンのテレビ放送・ネット配信予定



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コヴェントリーvsブライトンのU-NEXT視聴方法

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2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

コヴェントリーvsブライトンの予想スタメンは？

コヴェントリー・シティ vs ブライトン 予想スタメン

3-4-3
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
フォーメーション
ブライトン crest
ブライトン
BHA
4-2-3-1
カール・ラッシュワースカール・ラッシュワースイーサン・ピノックイーサン・ピノックボビー・トーマスボビー・トーマスオーレル・アメンダオーレル・アメンダミラン・ファン・エワイクミラン・ファン・エワイクフランク・オニエカフランク・オニエカジェイ・ダシルバジェイ・ダシルバマット・グライムスマット・グライムスタイウォ・アウォニイタイウォ・アウォニイジャック・ルドニジャック・ルドニエフロン・メイソン＝クラークエフロン・メイソン＝クラークバルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルルイス・ダンクルイス・ダンクルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチオリヴァー・ボスカグリオリヴァー・ボスカグリヤシン・アヤリヤシン・アヤリマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルマリック・ヤルクエマリック・ヤルクエディエゴ・ゴメスディエゴ・ゴメスパスカル・グロスパスカル・グロスチャラランポス・コストゥラスチャラランポス・コストゥラス
ブライトン crest
ブライトン
BHA
3-4-3
コヴェントリー・シティ

先発メンバー

ブライトン

マネージャー

  • フランク・ バニャック
  • ファビアン・ヒュルツェラー

成績

COV

COV - 直近成績

ASM
2-0
ARS
3-0
PLY
2-4
HUL
0-1
MCI
1-0
得点（失点）
6/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
BHA

BHA - 直近成績

TRO
0-0
AVL
4-0
TRO
4-0
CHE
4-3
LEE
1-1
得点（失点）
12/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

コヴェントリー・シティドローブライトン
3
0
2
FAカップ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
3
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
EFL チャンピオンシップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
終了
EFL チャンピオンシップ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
EFL チャンピオンシップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
終了
FAカップ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
7得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
アーセナルアーセナルARS
330061+59
3
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
4
チェルシーチェルシーCHE
320187+16
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
エヴァートンエヴァートンEVE
312053+25
9
リーズリーズLEE
312032+15
10
ブライトンブライトンBHA
311185+34
11
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
311176+14
12
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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