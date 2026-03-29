フィナリッシマ中止で南米サッカー連盟会長「アルゼンチンの勝利。スペインは出場しなかった」

スペインとアルゼンチンの間で開催予定だったファイナルズ・フィナリッシマが中止になった。中東情勢の緊迫化により、この一大イベントはカタールから移転せざるを得なくなり、新たな開催地について合意に至らなかったため、中止となった。

UEFAは、「フィナリッシマ」の中止について、アルゼンチンサッカー協会が利用可能な開催地候補をすべて拒否したとして非難した。そして今、CONMEBOL（南米サッカー連盟）がこの問題に介入し、今度はスペインに責任があると指摘している。

『カデナ・セール』によると、南米サッカー連盟のアレハンドロ・ドミンゲス会長は、2026年ファイナルズ・フィナリッシマの優勝国はアルゼンチンであると宣言し、「アルゼンチンはファイナルズで2度の優勝経験を持つ。スペインは出場しなかった」と主張した。

一方、スペインサッカー連盟（RFEF）会長のラファエル・ロウザン氏はこう返答した。

「本当にはっきりさせておきたいのは、スペインはこの『フィナリッシマ』を開催するために全力を尽くしてきたということです。我々は一切の条件を付けていない。したがって、スペインがこの試合を行うことへの意欲は明確に示されていると思う。もし他国にその意欲がなかったのなら、私には分かりませんが……いずれどこかで試合を行うことになると思います。理解したいとは思うが、もし実現しなければ、ワールドカップでお会いしよう」