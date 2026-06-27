【6/28】DRコンゴvsウズベキスタンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループK最終節ではDRコンゴとウズベキスタンが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループK第3節となるDRコンゴvsウズベキスタンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

DRコンゴvsウズベキスタン｜キックオフ時間

DRコンゴvsウズベキスタン｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年ワールドカップのグループKは土曜日に最終戦を迎え、メルセデス・ベンツ・スタジアムでコンゴ民主共和国とウズベキスタンが3位の座をかけて対戦する。

グループリーグ初戦でポルトガルを抑え込むなど好印象を与えたコンゴ民主共和国は、前節ではコロンビアに対してより攻撃的なプレーを見せると予想されていたが、実際には相手を苛立たせてカウンター攻撃を狙う5バックの戦術を維持した。しかし、ポルトガル戦とは異なり、コンゴ民主共和国はボール保持率が著しく低く、大会初戦ほどボールを持っていない時の守備も堅固ではなかった。土曜日の試合を前に、上位8チームに入るためには勝ち点を最大限に獲得する必要があることを認識しているコンゴ民主共和国は、アトランタでプレッシャーから解放され、ワー​​ルドカップで初めて決勝トーナメントに進出する必要がある。

ファビオ・カンナバーロ監督率いるウズベキスタンは、2試合を終えた時点で勝ち点1を獲得しておらず、大会で2番目に悪い得失点差（-7）となっている。3月のガボン戦での3-1の勝利以来、90分間で勝利を収めていないチームは、勢いを欠いている。360分間の試合でわずか2ゴールしか決めていないトゥランは、今週末に行われるグループK最終戦を前に、紛れもなく劣勢に立たされている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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