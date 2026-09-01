コモがイタリア代表FWケーンを獲得。74億円での買い取り義務付きレンタルに

コモがフィオレンティーナのイタリア代表FWモイゼ・ケーンを獲得したことを発表した。

ケーンは2024年にフィオレンティーナへ加入。2年間では、セリエAで59試合に出場し、27ゴールを記録。イタリア代表では26試合に出場し、13ゴールを記録している。

すると、今夏にはコモへと買い取り義務付きのレンタルに。移籍金はレンタル料、完全移籍金、ボーナスを含めて総額4000万ユーロ（約74億2000万円）と報じられている。

ケーンは「ここコモでは、結束の強い環境と、活躍を熱望する多くの若い選手たち、そして素晴らしいプロジェクトを見つけることができた。監督は素晴らしい考えを持っていて、とても共感している。早く試合に出場して、スタジアムでファンの皆さんと一緒に喜びを分かち合える日が待ち遠しい」と話した。

「モイゼは重要な選手であり、既に準備万端で経験も豊富だが、まだまだ向上心が高く、成長の余地も十分にある」と、セスク・ファブレガス監督はクラブのウェブサイトに掲載された声明で述べた。

なお、コモは同日にチェルシーGKロベルト・サンチェスも獲得。今季はチャンピオンズリーグに初出場するチームは最終日に大型補強を達成している。