【6/24】コロンビアvsDRコンゴの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループKではコロンビアとDRコンゴが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループK第2節となるコロンビアvsDRコンゴの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コロンビアvsDRコンゴ｜キックオフ時間

コロンビアvsDRコンゴ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

一方、コンゴ民主共和国はポルトガルと歴史的な1対1の引き分けに持ち込み、ワールドカップ史上初の勝ち点1を獲得した。ヨアン・ウィサがアフリカ勢としてワールドカップ初ゴールを決め、セバスチャン・デサブレ監督率いるチームは戦術的な規律と粘り強さで観客を魅了した。ウィサのほかにも、アーロン・ワン＝ビサカやアクセル・トゥアンゼベ、セドリック・バカンブといった実力者がおり、決して侮ることができないチーム。コロンビアの優位は間違いないが、コロンビアを苦しめる力は持っているはずだ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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