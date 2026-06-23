【6/24】コロンビアvsDRコンゴの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループKではコロンビアとDRコンゴが対戦する。
本記事では、FIFAワールドカップのグループK第2節となるコロンビアvsDRコンゴの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。
コロンビアvsDRコンゴ｜キックオフ時間
コロンビアvsDRコンゴ｜チームニュース＆予想スタメン
コロンビアはグループKで完璧なスタートを切り、ポルトガルがコンゴ民主共和国と引き分けた数時間後にウズベキスタンを3-1で破った。最初の試合結果はコロンビアに有利に働いたが、コンゴが勝ち点1を獲得したのはポルトガルの攻撃陣の不振だけが原因ではなかった。コロンビアを牽引するのはバイエルン所属のウインガーはチャンスメイクでもフィニッシュでも顔を出し、ハメス・ロドリゲスと並ぶチームの顔だ。ポルトガル戦を前に連勝を飾り、グループステージ突破を決められるだろうか。
一方、コンゴ民主共和国はポルトガルと歴史的な1対1の引き分けに持ち込み、ワールドカップ史上初の勝ち点1を獲得した。ヨアン・ウィサがアフリカ勢としてワールドカップ初ゴールを決め、セバスチャン・デサブレ監督率いるチームは戦術的な規律と粘り強さで観客を魅了した。ウィサのほかにも、アーロン・ワン＝ビサカやアクセル・トゥアンゼベ、セドリック・バカンブといった実力者がおり、決して侮ることができないチーム。コロンビアの優位は間違いないが、コロンビアを苦しめる力は持っているはずだ。
両チームの近況
両チームの対戦成績
順位
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