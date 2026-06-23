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【6/24】コロンビアvsDRコンゴの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

コロンビア 対 コンゴ民主共和国
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FIFAワールドカップ グループK第2節、コロンビアvsコンゴの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループK第2節となるコロンビアvsDRコンゴの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コロンビアvsDRコンゴ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 K
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コロンビアvsDRコンゴ｜チームニュース＆予想スタメン

コロンビア vs コンゴ民主共和国 予想スタメン

コロンビアHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestCOD
12
カミーロ・ バルガス
17
ヨハン・モヒカ
23
ダビンソン・サンチェス
2
ダニエル・ムニョス
3
ジョン・ルクミ
16
ジェフェルソン・レルマ
10
ハメス・ロドリゲス
11
ジョン・アリアス
14
G. Puerta
7
ルイス・ディアス
25
ルイス・スアレス
1
リオネル・ムパシ・ンザウ
2
アーロン・ワン＝ビサカ
3
スティーブカプアディ
4
アクセル・トゥアンゼベ
22
シャンセル・ムベンバ
26
アーサー・マスアク
8
サミュエル・モトーサミー
25
エド・カイェンベ
14
ノア・サディキ
20
ヨアネ・ウィッサ
17
セドリック・バカンブ

5-3-2

CODAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ネストル・ロレンソ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・デサーブル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

コロンビアはグループKで完璧なスタートを切り、ポルトガルがコンゴ民主共和国と引き分けた数時間後にウズベキスタンを3-1で破った。最初の試合結果はコロンビアに有利に働いたが、コンゴが勝ち点1を獲得したのはポルトガルの攻撃陣の不振だけが原因ではなかった。コロンビアを牽引するのはバイエルン所属のウインガーはチャンスメイクでもフィニッシュでも顔を出し、ハメス・ロドリゲスと並ぶチームの顔だ。ポルトガル戦を前に連勝を飾り、グループステージ突破を決められるだろうか。
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コロンビア crest
コロンビア
COL
コンゴ民主共和国 crest
コンゴ民主共和国
COD

一方、コンゴ民主共和国はポルトガルと歴史的な1対1の引き分けに持ち込み、ワールドカップ史上初の勝ち点1を獲得した。ヨアン・ウィサがアフリカ勢としてワールドカップ初ゴールを決め、セバスチャン・デサブレ監督率いるチームは戦術的な規律と粘り強さで観客を魅了した。ウィサのほかにも、アーロン・ワン＝ビサカやアクセル・トゥアンゼベ、セドリック・バカンブといった実力者がおり、決して侮ることができないチーム。コロンビアの優位は間違いないが、コロンビアを苦しめる力は持っているはずだ。

両チームの近況

COL
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

COD
-直近成績

ゴールを許す
5/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位

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