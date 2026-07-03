【7/4】コロンビアvsガーナの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではコロンビアとガーナが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるコロンビアvsガーナの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コロンビアvsガーナ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Kansas City Stadium

コロンビアvsガーナ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

コロンビアとガーナは、 2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強で金曜日に激突し、勝者は決勝トーナメント16強でスイスかアルジェリアと対戦する。

コロンビアは2026年ワールドカップのグループリーグで目覚ましい活躍を見せ、3試合で7ポイントを獲得し、ポルトガルに2ポイント差をつけてグループKの首位に立った。コロンビアは2014年のワールドカップで準々決勝に進出し、2018年にはベスト16に進出したが、2022年の決勝トーナメントでは出場権を獲得できなかった。 ネストル・ロレンソ率いるチームは、この試合に勝利すれば、ラウンド16でスイスかアルジェリアと対戦し、準々決勝では前回王者アルゼンチンと対戦する可能性がある。 コロンビアは今夏の大会でわずか1失点しかしておらず、決勝トーナメントで試合が白熱するにつれて、間違いなく注目すべきチームとなるだろう。コロンビアは今回の試合を前に負傷者の報告は一切なく、南米の強豪はフルメンバーで試合に臨めると予想される。 そのため、先発メンバーにサプライズはな​​いだろう。ルイス・ディアス、ルイス・スアレス、ハメス・ロドリゲスが前線の3人として出場する見込みだ。

ガーナはワールドカップの後半戦で過去に好成績を残しており、2006年にはベスト16に進出し、2010年には準々決勝まで進出している。アフリカ勢はイングランド戦で、質の高い相手を抑え込む能力があることを証明した。そして、この代表チームには、ここでコロンビアを破るだけの力は間違いなく備わっている。 金曜日に行われる2026年ワールドカップでの対戦は、コロンビアとガーナにとって史上初の対戦となるため、カンザスシティで歴史的な一戦が繰り広げられることになる。ガーナ代表の最大の懸念はアントワーヌ・セメンヨの状態だ。マンチェスター・シティ所属FWは足首の負傷に苦しんでいるが、26歳の彼は金曜日の試合開始から出場できると見込まれている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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