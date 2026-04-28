チャンピオンズリーグ(CL)準決勝に日本人選手は出場する？試合日・視聴方法

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグが、日本時間4月29日(水)・30日(木)に行われる。

本記事では、CL準決勝の日本人選手所属クラブの有無を紹介する。

CL準決勝の試合日程・出場チームは？

2025-26シーズンのCL準決勝では、パリ・サンジェルマン(PSG)vsバイエルン、アトレティコ・マドリーvsアーセナルが開催。1stレグ日程はPSGvsバイエルンが日本時間4月29日(水)午前4:00、アトレティコvsアーセナルが4月30日(木)午前4:00にキックオフ予定となっている。

ラウンド：CL準決勝1stレグ

日程・対戦カード：

4/29(水)午前4:00 パリ・サンジェルマン vs バイエルン

4/30(木)午前4:00 アトレティコ・マドリー vs アーセナル

CL準決勝に日本人選手は出場する？

CL準決勝では、伊藤洋輝の所属するバイエルンが唯一の日本人所属チームとなっている。負傷に悩まされることもあった伊藤だが、直近ではブンデスリーガ3試合連続で先発出場。重要な戦力の一人として重宝されている。

一方で、CLにおいてはレアル・マドリーとの準々決勝でベンチ入りも出場機会を与えられておらず。直近の公式戦に当たるブンデスリーガ第31節でフル出場しているうえ、中2日という過密日程を考慮すればプレータイムを与えられない可能性はある。

とはいえ、負傷などの情報はなく、遠征メンバーにも順当に入っているため、試合展開や戦術的な判断の中でチャンスを得る可能性もゼロではなさそうだ。

チャンピオンズリーグの視聴方法は？

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。

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