Jリーグは16日、Jクラブとヨーロッパの強豪クラブが対戦する「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023（JWC）」とヨーロッパの強豪クラブ同士が対戦する「Audi Football Summit（AFS）」の開催を発表した。
「JWC」は、Jリーグタイトルパートナーの明治安田生命保険相互会社からの特別協賛のもと、2019年以来4年ぶりに開催。
Jクラブからは、2022明治安田生命J1リーグチャンピオンの横浜F・マリノスが出場、プレミアリーグのマンチェスター・シティと対戦。
また、「AFS」では、マンチェスター・シティとブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンが激突する。
「JWC」は7月23日、「AFS」は7月26日にいずれも国立競技場で行われ、共同開催となるNTTドコモが、2023年4月12日より提供を開始した映像配信サービス「Lemino」 にて2試合が独占無料生配信されることも決定した。
「JWC」と「AFS」の詳細は以下の通り。
・明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023（JWC）
横浜F・マリノス vs マンチェスター・シティ
日時 - 7月23日（日） 19:00~
会場 - 国立競技場
・Audi Football Summit（AFS）
バイエルン vs マンチェスター・C
日時 - 7月26日（水） 19:30~
会場 - 国立競技場