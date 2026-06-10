マン・C、イングランド代表8番獲得へ総額257億円投資か

マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFエリオット・アンダーソン獲得へ巨額を費やす準備があるようだ。『アスレティック』が伝えた。

アンダーソンは2025-26シーズンのフォレストのプレミアリーグ全38試合に出場し、4ゴール・4アシストを記録。昨年9月にはイングランド代表デビューを果たし、以来チームの重要な一員として活躍。トーマス・トゥヘル監督率いるワールドカップ代表メンバーにも選出され、大会では背番号8番を与えられている。

アンダーソンにはマンチェスター・ユナイテッドも興味を示しているが、シティが1億ポンドを超える金額で口頭でのオファーを提示したようだ。入札額は当初1億600万ポンドで、追加条項を含めると1億2000万ポンド（約257億円）を超える可能性があるという。

フォレストは、昨夏にリヴァプールがアレクサンデル・イサク獲得のためにニューカッスル・ユナイテッドに支払った1億2500万ポンドという英国記録を上回る固定移籍金を希望している。

なお、マンチェスター・ユナイテッドがアンダーソンを高く評価していることは周知の事実だが、現在の財政状況では獲得競争には参加できないとみられている。