若手からベテランへ一気に方針転換…チェルシー、36歳＆35歳＆32歳のイングランド人選手獲得へ動く？

チェルシーは、今夏にイングランド代表MFジョーダン・ヘンダーソンらベテラン選手の獲得を検討しているようだ。





昨季は混乱のままプレミアリーグを10位で終えたチェルシー。新シーズンの巻き返しに向けて今夏は刷新を続けており、シャビ・アロンソ監督を招聘した他、モーガン・ロジャーズやマルコ・パレストラといった若手実力者を獲得することに成功している。





そんなチェルシーだが、今夏は経験豊富なベテラン選手の獲得を目指している模様。『The Athletic』によると、直近数シーズンは将来有望な若手選手を大量に獲得してきたものの、現在はより経験豊富な選手の獲得にシフト。グラニト・ジャカ（33歳）の獲得には失敗したものの、ヘンダーソン（36歳）に加え、ダニー・ウェルベック（35歳）、ジョン・ストーンズ（32歳）への関心を強めているようだ。





イングランド代表としてFIFAワールドカップ2026にも招集されたヘンダーソンだが、ブレントフォードとの現行契約を1年残しているものの、クラブとの良好な関係から今夏に退団する場合に移籍金が発生しないという。さらにウェルベックに関しては、シャビ・アロンソ監督が選手としてもリーダーとしても高く評価しており、現時点では初期段階であるものの、関係者の間ではブライトンとの取引成立に向けて楽観的な見方が広がっているようだ。





『The Athletic』のセリス・ジョーンズ記者は、「チェルシーのこれまでの補強戦略を考慮すると、今回の動きがどれだけ大きく舵を切ったものであるか、その重要性はいくら強調してもしすぎることはない。長年にわたって若手や将来性に一貫して注力してきた首脳陣だが、今夏は経験と成熟、そして安定感をもたらす存在の獲得へと大きく方針転換している」と指摘している。