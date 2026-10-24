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チェルシーvsトッテナムはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月25日】チェルシーvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第8節

プレミアリーグ
チェルシー 対 トッテナム
チェルシー
トッテナム

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第8節、チェルシーvsトッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節が日本時間10月25日(日)に開催。チェルシーと、トッテナム・ホットスパーが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsトッテナムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

チェルシーvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsトッテナムは、日本時間2026年10月25日(日)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第8節
  • 日時：2026年10月25日(日)1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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チェルシーvsトッテナムのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

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(特典あり)

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チェルシーvsトッテナムのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

チェルシーvsトッテナムの予想スタメンは？

チェルシー vs トッテナム 予想スタメン

3-4-2-1
チェルシー crest
チェルシー
CHE
page.match.formation.title
トッテナム crest
トッテナム
TOT
3-5-2
マイク・ペンダースマイク・ペンダースマクサンス・ラクロワマクサンス・ラクロワリーヴァイ・コルウィルリーヴァイ・コルウィルジョシュ・アチャンポンジョシュ・アチャンポンモーガン・ロジャーズモーガン・ロジャーズジョエル・ハトジョエル・ハトジョーダン ・ヘンダーソンジョーダン ・ヘンダーソンコール・パーマーコール・パーマーモイセス・カイセドモイセス・カイセドペドロ・ネトペドロ・ネトジョアン・ペドロジョアン・ペドロアントニーン・キンスキーアントニーン・キンスキーヤン・ポール・ファン・ヘッケヤン・ポール・ファン・ヘッケマルコス・セネシマルコス・セネシミッキー・ファン・デ・フェンミッキー・ファン・デ・フェンモハメド・クドゥスモハメド・クドゥスジェームズ・マディソンジェームズ・マディソンアーチー・グレイアーチー・グレイアンドリュー・ロバートソンアンドリュー・ロバートソンサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリドミニク・ソランケドミニク・ソランケオマル・マーモウシュオマル・マーモウシュ
トッテナム crest
トッテナム
TOT
3-4-2-1
チェルシー

先発メンバー

トッテナム

マネージャー

  • シャビ・アロンソ
  • ロベルト・デ・ゼルビ

成績

CHE

CHE - 直近成績

LEE
6-3
HUL
2-2
BRE
3-0
BOU
5-1
EVE
0-2
得点（失点）
15/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
TOT

TOT - 直近成績

EVE
0-0
LIV
3-1
AVL
2-3
MUN
1-1
COV
3-1
得点（失点）
7/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

チェルシードロートッテナム
4
0
1
クラブ 親善試合
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
トッテナム badge
トッテナム
TOT
2
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
3
チェルシー badge
チェルシー
CHE
4
終了
9得点6
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
7601115+618
3
ブライトンブライトンBHA
7511235+1816
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
リーズリーズLEE
724196+310
8
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
9
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
83141216-410
10
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
7142101007
14
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
7214917-87
15
ボーンマスボーンマスBOU
7133913-46
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
8134610-46
17
トッテナムトッテナムTOT
7133610-46
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
7205614-86
19
フラムフラムFUL
7124710-35
20
サンダーランドサンダーランドSUN
7115614-84
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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