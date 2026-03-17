チェルシーのリアム・ロシニアー監督は、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16敗退後にコメントした。

17日に行われたCLラウンド16セカンドレグでチェルシーはホームでパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。初戦を2-5で落としたチェルシーは15分までに2得点を失う厳しいスタートに。その後もPSGの前に圧倒され、62分にも失点して0-3で敗れた。この結果、チェルシーは2試合合計2-8で敗退が決定した。

ディフェンディング・チャンピオンのPSGに屈した後、ロシニアー監督は『TNTスポーツ』で「厳しい夜だった。もともと難しい試合になることは分かっていたし、あのような試合の入り方になってしまった」と話し、試合を振り返った。

「敵陣の深い位置までボールを運べていたが、このレベルではミスは許されない。相手ボックス内でボールを持っていて、そしてブラッドリー・バルコラに25ヤードのシュートをゴール隅に決められた。あれで相手の勢いが増してしまった」

「相手には決定力があった。3点目もこぼれ球を拾ってゴール隅に決めた。まだスタッツを見ていないが、こちらも多くのシュートを打ったと思う。ただ、彼らはミスをしなかった。選手たちのハードワークを見てくれたファンに感謝したい」

「こういう苦しい時期こそ、日々の取り組みを正しく保たなければならない。次はエヴァートンとの非常に難しい試合が控えている。結果を出すために最高の状態で臨む必要がある」